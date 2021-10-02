Жириновский обещал "спасти" Саакашвили и накормить его рябчиками

Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

В Москве посочувствовали бывшему президенту, что он не предпочел игры в нарды на Старом Арбате политике

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в саркастической манере выразил поддержку бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, которого сегодня задержали грузинские правоохранительные органы на территории Республики. Российский политик считает, что украино-грузина подвела его страсть к чревоугодию.

"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы ЛДПР примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись", – призвал лидер Жириновский.

Он предположил, что местные власти приготовили весьма тухлое меню для возвращения блудного сына на большую родину, а именно: "суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны".

При этом, уверен вождь российских либеральных демократов, Михаил Николозович ранее питался по-буржуйски, в точности как писал великий русский поэт Владимир Маяковский – "ешь ананасы, рябчиков жуй", но с соответствующей поэзии концовкой – "день твой последний приходит, буржуй!".

По мнению Владимира Вольфовича, судьба у Саакашвили могла сложиться по-другому, лучшему сценарию. Например, он мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате.



"Но тебя подвело твое излишнее чревоугодие. Но ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!" – завершил свой пост в телеграм-канале Жириновский.

Напомним, утром в пятницу, 1 октября, пан Саакашвили изобразил в сети видео, где сообщил, что он находится в Батуми. Грузинские силовики прокомментировали эти кадры, заявив, что Николозович не пересекал грузинскую границу. Однако ближе к вечеру новости из Тбилиси посыпались как из рога изобилия. Там заявили, что Саакашвили задержан, за ним следили от самой украинской границы, потом показали и кадры политика в наручниках.

Также стало известно, что против бывшего президента Республики возбудили еще одно уголовное дело в дополнение к тем, которые уже существуют. Саакашвили обвинили в незаконном пересечением границы Грузии, передает РИА "Новости". Прокуратура заявила, что ему грозит минимум шесть лет тюрьмы.

Таким образом, пока не сбывается прогноз российского политолога Сергея Маркина о том, что Саакашвили не станут арестовывать в Грузии, поскольку он американский ставленник. Впрочем, время покажет, насколько долго политик будет в застенках.

