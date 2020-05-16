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Жириновский назвал виновников провала перестройки
16 мая 2020, 12:55 • 58 • Политика
Перестройке и демократизации Советского Союза помешала правящая партия, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В своем Telegram-канале парламентарий рассказал, что в 1987 году был выдвинут издательством «МИР» кандидатом в депутаты Дзержинского района Москвы и стал первым самовыдвиженцем, прошедшим на выборах.
«Это был самый счастливый день в моей жизни. Я пришел вечером домой с чувством, что победил»,— написал Жириновский.
При этом, по его словам, позже правящая партия переиграла итоги, провела новое собрание и кандидатом был выбран председатель парткома КПСС.
Жириновский выразил уверенность, что из-за таких поступков потом никто не захотел защищать Коммунистическую партию. При этом партия мешала и стопорила перестройку, инициированную генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым.
В апреле сам Горбачёв рассказал, что срыв перестройки произошел из-за действий в августе 1991 года путчистов из Государственного комитета по чрезвычайному положению и тех, кто воспользовался путчем для развала государства.
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