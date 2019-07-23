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Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

23 июля 2019, 08:54  •  124 • Политика
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».
По словам политика, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет, поскольку по истечении этого срока его будет ждать новый «кровавый» майдан.
Нынешнюю ситуацию на Украине Жириновский сравнил с «раком четвертой стадии», и отметил что «метастазы» распространились по всей стране.
Он также обратил внимание на то, что экономика Украины рухнула, а люди массово уезжают. Поэтому Зеленский не сможет удержаться у власти, и его «сметут» националисты, которым нужно только обворовать страну.
«После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — цитирует агентство Жириновского.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

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