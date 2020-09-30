|
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский"
30 сентября 2020, 00:40 • 52 • Политика
Владимир Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта. Два из них - через Россию, один - "царский". Притом первые предполагают присоединение к РФ новых территорий - либо Нагорного Карабаха, либо сразу и его, и Армении, и Азербайджана.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассуждая о карабахском конфликте на своём Telegram-канале "Жириновский", предложил три способа урегулирования ситуации.
По его мнению, призывы сторон к перемирию бесполезны, поскольку бои, даже если остановятся сейчас, всё равно возобновятся вновь через какое-то время. Политик озвучил более эффективные и решительные, как он считает, варианты разрешения разногласий.
Первый предполагает включение Нагорного Карабаха в состав РФ. В таком случае и Армения, и Азербайджан должны будут пойти навстречу и на государственном уровне признать этот шаг.
Третий он назвал "царским". Данный метод, как пояснил Жириновский, предполагает предоставление сторонам возможности самим выяснить отношения в бою.
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 23:20
|
24 сентября 2020, 02:35
|
26 сентября 2020, 00:25
|
24 сентября 2020, 16:20
|
27 сентября 2020, 22:15
|
23 сентября 2020, 17:25
|
24 сентября 2020, 09:55