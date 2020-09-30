Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассуждая о карабахском конфликте на своём Telegram-канале "Жириновский", предложил три способа урегулирования ситуации.

По его мнению, призывы сторон к перемирию бесполезны, поскольку бои, даже если остановятся сейчас, всё равно возобновятся вновь через какое-то время. Политик озвучил более эффективные и решительные, как он считает, варианты разрешения разногласий.

Первый предполагает включение Нагорного Карабаха в состав РФ. В таком случае и Армения, и Азербайджан должны будут пойти навстречу и на государственном уровне признать этот шаг.

Не хотят признавать - пусть обе республики входят в состав России, - озвучил второй способ лидер ЛДПР.

Третий он назвал "царским". Данный метод, как пояснил Жириновский, предполагает предоставление сторонам возможности самим выяснить отношения в бою.