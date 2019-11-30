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Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы

30 ноября 2019, 11:39  •  134 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
«Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы», — написал политик в своем Twitter.
Также он подчеркнул, что в присутствии русской армии в Чехии боялись бы даже говорить про «подлецов вроде Власова», пишет «Газета.ру».
В свою очередь президент Чехии Милош Земан также раскритиковал идею властей района Прага-Ржепорые установить памятник власовцам, назвав последних «предателями родины».
28 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что преступления власовцев квалифицируются как участие в военных преступлениях.
Русская освободительная армия — название вооруженного коллаборационистского формирования Комитета освобождения народов России в составе вермахта, основанная в 1942 году. Руководил армией советский военачальник Андрей Власов, который после попадания в плен согласился перейти на сторону нацистской Германии. После пленения Красной армией был признан виновным в государственной измене и казнен.
Решение о выводе Западной группы войск, которая дислоцировалась в ГДР, было принято председателем Верховного Совета СССР Михаилом Горбачевым в 1989 году. После распада Союза указом президента России Бориса Ельцина от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшую на себя обязательства по ее дальнейшему выводу. Пик ликвидации Западной группы войск пришелся на 1992 и 1993 год. Она прекратила свое существование в 1994-м.

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