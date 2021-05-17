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Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

17 мая 2021, 09:30  •  32 • Политика
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою фракцию «девственницей на политическом поле», которая не вступала ни в какие политические союзы.
В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 17 мая, депутат раскритиковал все остальные партии и обвинил в обмане избирателей. В сравнении с ними, считает Жириновский, ЛДПР девственно чиста.
«Им всем не с чем идти, их всех избиратель презирает как обманщиков и мошенников. А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали», — сказал Жириновский.
19 января Жириновский оценил свои шансы на избрание президентом Украины. Он заявил, что смог бы победить, добавив, что всем надоело смотреть за тем, как гибнет государство и его экономика.
В декабре прошлого года ЛДПР на очередном съезде вновь избрала председателем партии Владимира Жириновского, который был единственным кандидатом на этот пост. Сам политик также проголосовал за свою кандидатуру. По уставу партии, председатель избирается сроком на четыре года без ограничения количества сроков.
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