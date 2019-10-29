Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров рассказал об одной из самых любимых фотографий
В посольстве России назвали необоснованным отказ США в депортации Ярошенко
Почему Штаты ведут себя как пираты, захватывая наших граждан, а Россия в ответ м...
В России просто отменят пенсию: Колташов объяснил суть Гарантированного пенсионн...
Главная / Политика

Жириновский назвал источник опасности для человечества

29 октября 2019, 09:54  •  67 • Политика
Фанатичные люди являются источником опасности для всего человечества, заявил депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что, например, 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг не задумывается о последствиях своих призывов о защите экологии.
«Она хочет затормозить глобальное потепление, но что нужно для этого сделать? Остановить почти все производства по всему миру. И к чему это приведет? В мире не будет хватать еды, товаров, не будет хватать энергии для обеспечения тепла в домах», — отметил депутат.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что в результате существование человечества будет поставлено под угрозу, так как помимо перечисленного усилятся войны.
По его мнению, фанатичные люди и темы экологии, харассмента или защиты прав человека нередко используются для того, чтобы нанести удар по человечеству, снизить рождаемость, сократить население Земли.
«Управлять планетой, на которой живет не 7–8 млрд человек, а 500 млн, значительно проще», — добавил политик.
В сентябре Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в «потере детства» и нежелании бороться с изменением климата. Выступление шведской активистки прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
29 октября 2019, 09:54
Прагматичный реалист: почему доктрина Примакова актуальна и сейчас
28 октября 2019, 20:54
Песков предложил дождаться вердикта суда по жалобе Голунова
28 октября 2019, 14:24
Горбачев назвал главную стратегическую ошибку Запада
29 октября 2019, 04:39
В посольстве России назвали необоснованным отказ США в депортации Ярошенко
29 октября 2019, 09:54
Жириновский назвал источник опасности для человечества
29 октября 2019, 09:54
"Круто рванёт, однако": На Украине решили заменить российский газ водородом
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2019, 00:09
"Я сделал это из себя": Японец потратил год, чтобы преподнести невесте отвр...
29 октября 2019, 03:24
Травля собаками и ДНК за 15 минут: Эксперт-спецназовец разобрал основные нестыковки в...
29 октября 2019, 06:39
Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч
29 октября 2019, 00:09
Как убить Зеленского: Националисты обсудили способы расправы над президентом Украины
29 октября 2019, 03:09
Конструктив и запасные варианты: как прошёл четвёртый раунд переговоров по транзиту р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2019, 02:54
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
27 октября 2019, 00:39
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Россией"
24 октября 2019, 12:39
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дела о "вмешательстве России"
26 октября 2019, 00:39
Дания подписалась под строительством конкурента морского участка Baltic Pipe
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
26 октября 2019, 16:54
"Сдача Украины с потрохами": Кучма устроил новую истерику из-за "формулы Штайнмайера"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.