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Жириновский назвал имя "могильщика" Америки
18 марта 2021, 12:55 • 283 • Политика
Владимир Жириновский в ответ на оскорбления президента США Джозефа Байдена назвал это "ложью в лицо гражданам Земли". Политик считает, что Байден страдает Паркинсоном, а США - варварское государство.
Владимир Жириновский прокомментировал в своем Telegram-канале резонансное заявление президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Как сообщал Царьград, Байден в интервью на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей", ответил: "Ммм, хм, да".
По мнению депутата Госдумы Жириновского, глава США "совершил умопомрачительный поступок".
Лидер ЛДПР подчеркнул, что "обвинения Байдена звучат абсурдно, как ложь в лицо гражданам всей Земли".
Жириновский напомнил, что сами США и их лидеры "залили кровью полпланеты", эта страна ведёт войны в Афганистане, Сирии, Ливии, душат санкциями Кубу, Северную Корею и Венесуэлу, из-за политики США даже их союзники в Европе расхлебывают последствия американских войн на Ближнем Востоке, а "сотни тысяч оголодавших мигрантов... мстят за свою судьбу европейцам на тёмных улицах их городов".
Политик напомнил, что США на базе в Гуантанамо устроили "тюрьму вне закона" и "ад на земле", где сотни заключённых "подвергаются средневековым пыткам без суда и следствия".
Депутат отметил, что в США ежегодно проводят десятки смертных казней, в их тюрьмах больше всех стран мира заключённых. От рук полицейских, "которые открывают огонь при первой возможности", в городах США гибнут тысячи граждан. Американские правоохранители, как указывает глава фракции, "будто ждут шанса попрактиковаться в стрельбе по живым мишеням".
Жириновский отмечает, что сам Байден, "видимо, уже не отдаёт отчёт в своих действиях".
"Наш народ обеспечит нужную сплочённость перед лицом всё возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки", - заключил Владимир Жириновский.
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