Жириновский назвал имя "могильщика" Америки

Владимир Жириновский в ответ на оскорбления президента США Джозефа Байдена назвал это "ложью в лицо гражданам Земли". Политик считает, что Байден страдает Паркинсоном, а США - варварское государство.

Владимир Жириновский прокомментировал в своем Telegram-канале резонансное заявление президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Как сообщал Царьград, Байден в интервью на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей", ответил: "Ммм, хм, да".

По мнению депутата Госдумы Жириновского, глава США "совершил умопомрачительный поступок".

"Обвинение, которое он так легко, походя бросил в адрес президента России, недопустимо в отношениях между любыми странами, а тем более на уровне двух ядерных сверхдержав", - считает политик.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что "обвинения Байдена звучат абсурдно, как ложь в лицо гражданам всей Земли".

Жириновский напомнил, что сами США и их лидеры "залили кровью полпланеты", эта страна ведёт войны в Афганистане, Сирии, Ливии, душат санкциями Кубу, Северную Корею и Венесуэлу, из-за политики США даже их союзники в Европе расхлебывают последствия американских войн на Ближнем Востоке, а "сотни тысяч оголодавших мигрантов... мстят за свою судьбу европейцам на тёмных улицах их городов".

Политик напомнил, что США на базе в Гуантанамо устроили "тюрьму вне закона" и "ад на земле", где сотни заключённых "подвергаются средневековым пыткам без суда и следствия".

"...Настоящие убийцы сидят в американском руководстве с самого основания этого варварского государства, построенного на крови и могилах индейского народа", - подчеркивает Жириновский.

Депутат отметил, что в США ежегодно проводят десятки смертных казней, в их тюрьмах больше всех стран мира заключённых. От рук полицейских, "которые открывают огонь при первой возможности", в городах США гибнут тысячи граждан. Американские правоохранители, как указывает глава фракции, "будто ждут шанса попрактиковаться в стрельбе по живым мишеням".

Жириновский отмечает, что сам Байден, "видимо, уже не отдаёт отчёт в своих действиях".

"США - это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык. Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой? Мы этого не можем допустить", - написал политик.

"Наш народ обеспечит нужную сплочённость перед лицом всё возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки", - заключил Владимир Жириновский.