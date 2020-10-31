Жириновский назвал имя будущего президента США: Для России он "подарком" не будет

На предстоящих выборах президента США победит Дональд Трамп, однако это не станет "подарком" для России. Такое мнение высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Дональд Трамп однозначно будет переизбран на второй срок, потому что сейчас на улицах городов США льётся кровь, города пылают в огне. В таких условиях никто не выберет Джо Байдена, который засыпает на ходу и демонстрирует все признаки болезни Альцгеймера, считает Жириновский.

Тем не менее победа Трампа не станет подарком для России. Потому что за прошедшие четыре года его президентства никаких видимых сдвигов в отношениях Вашингтона и Москвы не произошло, объяснил глава ЛДПР.

Вместе с тем он отметил, что России в любом случае нечего бояться, так как наша страна обладает самым мощным оружием и самой мощной армией на сегодняшний день. Также Жириновский выразил уверенность в скорой победе над коронавирусом.