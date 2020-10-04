Жириновский назвал главных виновников войны в Карабахе

Владимир Жириновский. Фото: State Duma Russia/www.globallookpress.com

Политик призвал арестовать одного из них

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский обвинил в карабахском конфликте бывшего президента СССР Михаила Горбачева и экс-главу РФ Бориса Ельцина. По его словам, профессионализм обоих экс-глав государства оставлял желать лучшего.

Политик добавил, что главным виновником остается Горбачев, который не отдавал себе отчета в происходящем. В конце существования Советского Союза его первый и последний президент сложил с себя полномочия, показав себя "слабовольным". Жириновский сравнил Горбачева с президентом Чили Сальвадором Альенде, погибшим в результате госпереворота в 1973 году.

"Он погиб с автоматом в руках. А этот – южанин, ему бы пожить. Тридцать лет как на пенсии", – заявил лидер ЛДПР.

Также он добавил, что считает Ельцина еще большим виновником войны на территории НКР.

Политик призвал заключить бывшего советского лидера под домашний арест, назвав такую меру "хорошей практикой". Жириновский уверен: в таком случае Горбачев "раскается" и "признается". А молодежь получит шанс узнать о том, что натворили бывшие президенты, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее Жириновский заявил, что карабахский конфликт можно решить, присоединив к РФ Армению и Азербайджан.