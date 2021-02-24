Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Политика

Жириновский назвал главное условие присоединения Украины к России

24 февраля 2021, 14:15  •  145 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик призвал власти к окончательному разрешению вопроса
Россия должна окончательно урегулировать вопрос украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский, заявивший о том, что на всем постсоветском пространстве необходимо добиться "быстрого созревания" русских.
По словам депутата, военные действия в Донбассе поддерживаются Соединенными Штатами, которые используют Украину в качестве колонии. Более того, убежден парламентарий, для Белого дома сгодится Незалежная и без Крыма с Донбассом – на оставшейся территории можно построить тренировочные лагеря. Однако, при осуществлении военных действий, РФ примет незамедлительные меры для защиты региона.
"И никакой Украины больше не останется. Поэтому такой вариант их не устраивает", – заявил политик.
Таким образом, считает Жириновский, Штаты продолжат сохранение донбасского конфликта в замороженном состоянии – война грозит завершить проблему, которая для Вашингтона должна продолжаться в "вялотекущей форме".
Также лидер ЛДПР заявил, что Москве должна урегулировать вопрос о русских в пределах постсоветского пространства, включая территории Прибалтики и Молдавии.
"Если Донецк и Луганск присоединятся к нам, это еще сильнее повлияет на всю Юго-восточную Украину, которая, в конце концов, станет Новороссией и воссоединится с Россией", – считает политик.
Жириновский уверен, что ключевой задачей остается нейтрализация антирусских и антироссийских организаций, о чем заявил в беседе "О русском Донбассе".
Ранее Жириновский назвал украинского лидера Владимира Зеленского "дураком" за отказ от закупок российского препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 03:15
Никол Пашинян вновь свалил вину на Россию, заявив о сломанных "Искандерах"
24 февраля 2021, 10:35
"Поиздержались и намекаете?" Немецкий дипломат соврал про Крым и напросился в гости к русским
24 февраля 2021, 12:25
Российская дипломатия перешла в наступление
24 февраля 2021, 03:15
"Москву - к ответственности": Против России готовят санкции ради подачи "широкого сигнала"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
19 февраля 2021, 09:35
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.