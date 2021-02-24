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Жириновский назвал главное условие присоединения Украины к России
24 февраля 2021, 14:15 • 145 • Политика
Политик призвал власти к окончательному разрешению вопроса
Россия должна окончательно урегулировать вопрос украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский, заявивший о том, что на всем постсоветском пространстве необходимо добиться "быстрого созревания" русских.
По словам депутата, военные действия в Донбассе поддерживаются Соединенными Штатами, которые используют Украину в качестве колонии. Более того, убежден парламентарий, для Белого дома сгодится Незалежная и без Крыма с Донбассом – на оставшейся территории можно построить тренировочные лагеря. Однако, при осуществлении военных действий, РФ примет незамедлительные меры для защиты региона.
"И никакой Украины больше не останется. Поэтому такой вариант их не устраивает", – заявил политик.
Таким образом, считает Жириновский, Штаты продолжат сохранение донбасского конфликта в замороженном состоянии – война грозит завершить проблему, которая для Вашингтона должна продолжаться в "вялотекущей форме".
Также лидер ЛДПР заявил, что Москве должна урегулировать вопрос о русских в пределах постсоветского пространства, включая территории Прибалтики и Молдавии.
"Если Донецк и Луганск присоединятся к нам, это еще сильнее повлияет на всю Юго-восточную Украину, которая, в конце концов, станет Новороссией и воссоединится с Россией", – считает политик.
Жириновский уверен, что ключевой задачей остается нейтрализация антирусских и антироссийских организаций, о чем заявил в беседе "О русском Донбассе".
Ранее Жириновский назвал украинского лидера Владимира Зеленского "дураком" за отказ от закупок российского препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции.
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