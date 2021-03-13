Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов

Депутат Госдумы Владимир Жириновский обозначил дату вероятного блицкрига ВСУ в Донбассе. Наступление украинских войск начнётся, судя по его словам, не 15 марта, а летом в символичную для всей России дату. План резкого обострения на территории Украины уже давно готов - "пять лет существует".

Ранее, напомним, после загадочного заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона эксперты предположили, что 15 марта может начаться большая война в Донбассе. Однако у лидера ЛДПР Владимира Жириновского иное мнение. Депутат назвал другую дату вероятного блицкрига ВСУ в Донбассе. По его словам, план обострения ситуации в регионе давно готов.

"План резкого обострения на территории Украины уже пять лет существует, - сообщил парламентарий в интервью радио "Комсомольская правда". - Там всё расписано детально".

По словам Жириновского, по плану в наступление на Донбасс идёт Украина, защитники региона ответят. А после, как предполагается, в дело вмешается Россия, начав уничтожать украинскую армию. Следом вмешивается Германия, но выступая на стороне Киева.

"И конечный итог - раздел Украины, - подчеркнул депутат. - Всё это было даже обозначено датой - 22 июня 2016 года".

Для России дата весьма символична. Ведь именно 22 июня 1941 года с подлого нападения фашистской Германии началась Великая Отечественная война. По словам Жириновского, дата как раз выбрана не случайно.

"Лето, 22 июня - специально, отомстить России", - отметил парламентарий, добавив, что в 2016-м этот план отложили из-за американских выборов президента. И тогда все заняли выжидательную позицию. А теперь к власти в США пришли демократы во главе с Джо Байденом. А он, по мнению Жириновского, скорее противник России, нежели друг.

"И вот эта военная машина начинает претворять в жизнь этот план", - добавил при этом парламентарий.