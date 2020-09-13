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Жириновский назвал четыре заболевания, которыми "поражена Россия"
13 сентября 2020, 23:40 • 77 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия "поражена" четырьмя заболеваниями. Политик перечислил их, отметив, что пока их не вылечат - порядка в головах не будет.
Депутат Госдумы Владимир Жириновский убеждён, что Россия "поражена" четырьмя заболеваниями. Их названия: Украина, Белоруссия, Ефремов и Навальный.
Жириновский подчеркнул в своём Telegram-канале, что Украина "дымит" уже шестой год, Белоруссия "вот-вот задымит", Ефремов в тюрьме, а Навальный в больнице.
Политик убеждён, что все четыре "вируса" надо вылечить, иначе "порядка в головах" не будет.
"Это в свою очередь закончится беспорядком в желудках, а потом и ноги наши пойдут в другу сторону", - предупредил Жириновский.
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