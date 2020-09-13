Жириновский назвал четыре заболевания, которыми "поражена Россия"

Депутат Госдумы Владимир Жириновский убеждён, что Россия "поражена" четырьмя заболеваниями. Их названия: Украина, Белоруссия, Ефремов и Навальный.

Жириновский подчеркнул в своём Telegram-канале, что Украина "дымит" уже шестой год, Белоруссия "вот-вот задымит", Ефремов в тюрьме, а Навальный в больнице.

Политик убеждён, что все четыре "вируса" надо вылечить, иначе "порядка в головах" не будет.

"Это в свою очередь закончится беспорядком в желудках, а потом и ноги наши пойдут в другу сторону", - предупредил Жириновский.