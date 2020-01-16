Жириновский нашел себе новую должность

В свете больших изменений и громких отставок Владимир Жириновский подыскал для себя новую должность. Причем не только подыскал, а придумал.

- Нужно ввести должность политический наставник российской элиты. У меня для этого поста самый большой опыт - 30 лет активной политической работы, - заявил он в четверг у себя в соцсетях.

Напомним, ранее в этот день фракция ЛДПР провела в Госдуме встречу с Михаилом Мишустиным, по итогам которой объявила о своем решении поддержать его кандидатуру на пост главы правительства РФ. Позднее Мишустин был одобрен депутатами на эту должность.

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