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Жириновский нашел себе новую должность

16 января 2020, 19:24  •  8 • В России

В свете больших изменений и громких отставок Владимир Жириновский подыскал для себя новую должность. Причем не только подыскал, а придумал.

- Нужно ввести должность политический наставник российской элиты. У меня для этого поста самый большой опыт - 30 лет активной политической работы, - заявил он в четверг у себя в соцсетях.

Напомним, ранее в этот день фракция ЛДПР провела в Госдуме встречу с Михаилом Мишустиным, по итогам которой объявила о своем решении поддержать его кандидатуру на пост главы правительства РФ. Позднее Мишустин был одобрен депутатами на эту должность.

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