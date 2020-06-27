Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с ...
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
Главная / Политика

Жириновский: Лукашенко проигрывает выборы президента

27 июня 2020, 17:00  •  211 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик посчитал, что глава Белоруссии найдет другой метод сохранения "силы"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал громкое заявление. Он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на этот раз проигрывает выборы. Но даже при поражении, по мнению политика, он не откажется от власти, а совершит "семейный переворот".
Жириновский подчеркнул, что Лукашенко правит уже 30 лет и от этого народ устал. Политик сообщил, глава Белоруссии "проигрывает выборы по всем данным". Несмотря на это, Александр Григорьевич якобы может ввести чрезвычайное положение, если кто-то попробует объявить о его проигрыше. Об этом Жириновский заявил в эфире радио "Комсомольская правда".
"Он сделает то, что я советовал Трампу. В его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности (это последние остатки советского КГБ). Он от власти не уйдет, она в крови у него", – посчитал лидер ЛДПР.
Жириновский отметил, что Лукашенко может попытаться протолкнуть кого-то из своих трех сыновей на пост президента. Якобы именно так нынешний глава Белоруссии сохранит себе власть. Владимир Вольфович также сравнил Лукашенко с другим политиком – Виктором Януковичем. Лидер ЛДПР заключил, что Александр Григорьевич не покинет страну, как некогда сделал четвертый президент Украины.
К слову, недавно Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссию вели к "майдану" и она оказалась в "фокусе интересов" Востока и Запада. Президент сообщил, он пойдет до конца, чтобы защитить свою страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



211
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
27 июня 2020, 07:00
Макрон обратился к Путину: "Я счастлив"
27 июня 2020, 09:00
Один Су-30 напугал сразу три самолёта США над Чёрным морем: "Сразу же изменили направление полёта"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое пр...
27 июня 2020, 07:00
Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
24 июня 2020, 18:00
Пока люди радуются, либералы ждут украинские танки в Москве. И призывают нас скорбеть
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.