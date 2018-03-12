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Жириновский и Собчак не поделили статью УК России об экстремизме

12 марта 2018, 11:09  •  115 • Политика
Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила отменить статью 282 Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды". Владимир Жириновский с тезисами не согласился.
В ходе дебатов в понедельник, 12 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила отказаться от статьи 282 Уголовного кодекса России - "Возбуждение ненависти либо вражды". Собчак настаивает, что норма закона используется не для борьбы с экстремизмом, а для "наказания людей, которые ставят лайки постам несогласных в России".
"Так же как пакет Яровой, который дает возможность всем спецслужбам следить за каждым из нас", - говорит Собчак.
В то же время кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский не согласился с Собчак. Он заявил, что отмена статьи ни к чему не приведет. Проще всего отменять непонравившиеся нормы. А работать над их улучшением никто не хочет. Ответил Жириновский и на выпад Собчак в связи с тем, что ЛДПР поддержали принятие статьи об экстремизме. Он подчеркнул, что партия поддерживает большинство норм, однако старается их затем улучшить.
"И не отменят ее (статью об экстремизме. - Ред.), кто бы ни пришел туда (ко власти), потому что если будет статья отменена, то вся страна зальется пожарами межэтнических столкновений, межрелигиозных, - подчеркивает Жириновский.
Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта. Зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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