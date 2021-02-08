Жильё в Крыму подорожало за пять лет в 10 раз

Нынешний Крым легко описать одним словом – дорого! Магазинные цены уж несколько лет как сравнялись со столичными, приучив местных жителей отовариваться на рынках. Но даже не это самое страшное – кратно подорожала недвижимость, и не только у моря. А огромный торговый молл в центре Симферополя, где нет моря, торгует шикарными яхтами – их раскупают как горячие пирожки.

Зарплаты в Крыму чуть выше, чем в среднем по России. Кассир в супермаркете, работая посменно и особо не перетруждая себя, зарабатывает «чистыми» до 40 тыс. рублей в месяц. В магазине средней руки – 30–35 тысяч. Молодёжь ищет работу от полусотни тысяч в месяц и часто находит. А весь Южный берег в сезон обслуживает приезжих и за лето «поднимает» до полумиллиона рублей в одни руки. Если ещё и угол сдавать в частном секторе, то даже больше выходит. В итоге полуостров до отказа забит легковыми автомобилями: с 2014 года их количество выросло впятеро! Но вот о том, чтобы купить квартиру, теперь можно только мечтать, тогда как в украинские времена в нотариальные конторы выстраивались длиннющие очереди регистрировать сделки купли-продажи недвижимости. Теперь и нотариальных контор стало вчетверо меньше, а те, что ещё работают, чаще закрыты: клиентуры всё равно нет.

Советская дача по ценам Рублёвки

Лет 10 назад «двушка» средней руки в старой части Симферополя – той, что стали застраивать ещё при Екатерине Великой, сейчас это самый центр – стоила порядка 20 тыс. долларов. Можно было купить и дешевле – предложения были. Теперь такой «двушке» цены не сложат – от 8 до 15 млн рублей, и не меньше. Крохотная кухня, смежные комнаты, потолки чуть выше, чем в стандартной «хрущёвке». 10 миллионов! В новостройках квартиры, конечно, дешевле, но симферопольские новостройки, они на окраинах. Причём в самых диких местах: в микрорайонах «Живые и мёртвые» – у городского кладбища Абдал, «Унесённые ветром» – на горе, на выезде из города по пути в Николаевку и «Приказано выжить» – на плато в районе завода «Пневматика». Троллейбусной линии, чтобы доехать до центра города, там нет, как и пресной воды, – её дают по часам и тончайшей струйкой. Но «однушку» миллиона так за три-четыре купить там, пожалуй, можно. Раньше было дешевле – тысяч за шесть-семь долларов могли уступить.

На курортах, понятно, разгул цен того пуще. Автор этих строк лет 10 назад долго присматривался к эллингу под Алуштой, в сторону, противоположную от ЮБК – там чуть больше места на пляжах в сезон. За нишу в эллинге просили порядка 10 тыс. долларов. Казалось дороговато. При том, что с оформлением эллингов нередко возникают юридические нестыковки – строят-то их как стоянку для лодок, а используют как жилую недвижимость. Но тот алуштинский эллинг, видимо, оформили по всем правилам – сегодня ячейка в нём стоит (не падайте!) 15 млн рублей. Для сравнения: небольшая дачка в противоположной стороне, в Рабочем уголке (меньше типового одноэтажного домишки советских времён), на горе обойдётся не меньше 25 миллионов. А дача приличных размеров и в два этажа (но тоже советской застройки) – порядка 40 миллионов. И покупают!

Нет, не крымчане – приезжие с Украины, из Казахстана, Узбекистана, Грузии и Армении. Россияне Рабочий уголок, как и в целом Алушту, не жалуют. Им, как правило, интереснее Коктебель, Голубой залив с Симеизом или Большая Ялта – от Гурзуфа до Байдарских ворот. Цены там вообще астрономические. В Гурзуфе в прежние времена компактно селились военные отставники – Минобороны предоставляло кому квартиру, а кому и домик (чаще – домик на две или четыре семьи, в один или два этажа). Дети и внуки этих военных после «русской весны» в одночасье озолотились. А везунчики, у кого бабушки с дедушками жили, скажем, в Никите – рядом со знаменитым Ботаническим садом или даже на его территории (там было немало домов для сотрудников), теперь могут запросто переселиться на Рублёвку, а на разницу в стоимости жилья прикупить себе «Бентли». И это не шутка – стоимость типового двухэтажного домика профессуры в Никитском саду (в одном таком жил лауреат Госпремии СССР энтомолог с мировым именем Иссахар Лившиц) сегодня стартует от 100 млн рублей!

Фото: Фото: multilisting.su

Посторонним вход запрещён

При таких умопомрачительных ценах было бы странно, если бы крымские власти обошли вниманием заповедные зоны, где застройка при Украине была категорически запрещена. Это и мыс Айя, и мыс Фиолент, и Симеиз. Два года назад власти Севастополя передали живописнейшие мыс Сарыч и урочище Ласпи – особо охраняемые законом природные территории – в ведение федерального центра. «В рамках комитетов Госдумы и Совета Федерации наши коллеги ездят, принимают участие, высказывают предложения», – расплывчато пояснила суть перемен спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева. И верно, городу от этих живописных мест ничего, кроме головной боли. Застройка ведётся, а кем – поди знай. Остановить принудительно? Пробовали. Не удалось. Строительство на мысе Айя огородили забором, да так, что с 2015 года даже депутаты Госдумы в рамках своих проверок не могут туда просочиться. Строительство якобы числится за питерским ООО «Шанс», конечным собственником которого выступает, как сообщают СМИ, банк «Россия» братьев Ковальчук. В общем, проще сбросить с себя ответственность, решили севастопольские депутаты, чем настаивать на соблюдении законности. Но если бы дело было в одной даче! В заповедные места потянулись и другие застройщики: раз одним можно, почему нельзя другим? Между тем уже озвучены цены на двухэтажные коттеджи на Фиоленте, которые даже пока не построили, – 80 млн рублей. Объясняют: построят – будет вдвое дороже.

В этом году местные власти Бахчисарая, Ялты, Феодосии и Судака собираются выдавать разрешения на застройку в заповедных местах – буквально на территории действующих заповедников. Мотивируют так: денег на то, чтобы как следует обслуживать заповедники, у них не хватает, и якобы застройщики, уплатив деньги в городскую казну, возьмут часть проблем на себя. Озвучена примерная цена лицензии на строительство – 30 млн рублей. Эксклюзив, как-никак! За немалые деньги.

Кстати