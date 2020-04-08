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Жилищное строительство в России: планы и реалии

08 апреля 2020, 08:35  •  37 • Аналитика

Иметь собственную крышу над головой – мечта каждого нормального человека. Конечно, желательно, чтобы к крыше прилагалось и все остальное, от крепких стен до всевозможных удобств. Естественно, россияне не меньше всех остальных жителей планеты стремятся к тому, чтобы стать обладателями если не комфортных коттеджей, то хотя бы собственных квартир, личных квадратных метров, желательно в возможно большем количестве и по приемлемой цене. Как обстояло дело с удовлетворением этих желаний на протяжении последнего десятилетия в планах нашего государства и на самом деле?


Для начала вспомним, с какими факторами отечественная строительная отрасль подошла к 2010 году. Поговорим о временах, так сказать, изначальных, о 90-х годах. Реформаторы, клявшиеся, что они все силы свои положат, дабы улучшить материальное благосостояние граждан России и их жилищные условия, клятву эту выполнили (как, впрочем и все остальные) с точностью до наоборот. В начале и середине 90-х годов уровень возведения жилья в стране обвалился более чем вдвое, в начале века нынешнего строилось его в России примерно столько же, сколько в СССР в 50-е годы прошлого столетия.



Более-менее реальный рост начался примерно с 2005 года. После кризиса 2008-го строительство пребывало пару лет в упадке, но с 2011 года по 2015 г. имеем стабильный и непрекращающийся рост. Если в 2010 году сдано было 58 миллионов квадратных метров жилья, то в 2015 этот показатель составил 85,3 миллиона. Далее рост темпов в строительстве начал чередоваться со спадами, но, конечно, и близко не такими, как в 90-е годы. Радуемся и пакуем вещи для переезда? Нет, торопиться тут не стоит. Во-первых, рекордный для СССР показатель 1987 года, когда в эксплуатацию было введено 72,8 миллиона квадратных метров жилплощади, был превышен в нашей стране только в 2014 году. Однако не нужно забывать, что СССР и по территории, и по числу жителей - это не современная Россия.

Во-вторых, примерно с 2011 года наметилась тенденция ко все большему снижению в структуре сдаваемого «под ключ» жилья доли многоэтажных, многоквартирных домов с достаточно отчетливым увеличением количества постройки жилья малоэтажного. То есть особняков и коттеджей. С одной стороны это, вроде бы, и неплохо – собственный дом всяко лучше клетушки в «муравейнике». С другой, давайте честно ответим на вопрос о том, сколько наших соотечественников могут позволить себе такое счастье? Тут бы ипотеку на «двушку» выплатить… Тем не менее, по прогнозам специалистов отрасли, уже к нынешнему году малоэтажный сектор должен был занять в общем массиве строящегося жилья более 81%. То ли люди наши начали массово богатеть (что в нынешних условиях едва ли), то ли просто стали меньше строить для не слишком обеспеченных граждан.

В свое время президент страны давал совершенно четкие и однозначные ориентиры по обсуждаемому нами вопросу. Так, в апреле 2007 года Владимир Путин заявлял о том, что строительство жилья должно вырасти до 100-130 миллионов квадратных метров в год, а еще лучше было бы, чтобы ежегодно строилось по квадратному метру на каждого россиянина. Несколько позднее, в 2011 году, глава государства говорил о необходимости выйти к 2020 году на возведение каждый год жилья общей площадью в 140 миллионов квадратных метров. Правда, в 2018 году он снова подкорректировал эту цифру – уже до 120 миллионов квадратных метров в год.

Так или иначе, но в сегодняшних крайне непростых экономических условиях такие рубежи, скорее всего, могут стать очередной несбыточной мечтой. Да, в 2019 году мы снова увидели рост жилищного строительства на 5% — до 79,4 миллионов квадратных метров. Однако, по глубокому убеждению аналитиков, работающих с данными как как строительной отрасли, так и рынков недвижимости, сейчас ситуация снова меняется к худшему. Это, впрочем, неудивительно: ударившее по доходам россиян падение цен на нефть в сочетании с распространением инфекции как-то не очень стимулируют к инвестированию в строительную отрасль, пусть даже речь идет о собственном жилье. Не до жиру, быть бы живу…

По итогам первых месяцев текущего года количество сдающихся в эксплуатацию квартир и домов снизилось как минимум на 7% в выражении общего объема. В будущем отрасли пророчат новый «откат» — до 72-75 миллионов «квадратов» ежегодно. И это далеко не худший сценарий. Впрочем, все это пока лишь прогнозы и версии, а надеяться все-таки хотелось бы на лучшее.
Александр Харалужный

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