Жилин: "Ребята в очочках из ГРУ - это гении информации, а не злодеи с ядами"

Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин рассказал, какие люди работают в ГРУ и чем они отличаются от того образа, что рисуют на Западе. По словам эксперта, это вовсе не "злодеи, бегающие с пистолетами, ножами и ядами", а "ребята в очочках, гении информации".

В интервью Царьграду Жилин отметил, что как только на Западе всплывает аббревиатура ГРУ, сразу же начинают представлять его работников как "злодеев".

Они преподносят Главное разведуправление Генерального штаба как нечто злодейское. А там сидят ребята в очочках, работают с информацией. Это гении информации, а не бегающие с пистолетами, ножами и ядами,

- заявил военный эксперт.

Также Александр Жилин не верит в правдоподобность версии с планшетом с картами на русском языке, найденным в Ливии и якобы доказывающим работу "ЧВК Вагнера" в стране.

"Когда ребята отправляются на выполнение боевых задач - они оставляют всё, включая документы. Потому что есть определённые особенности в работе на других территориях. Что касается заявлений BBC. В принципе, чтобы подготовить такой планшет, мне бы хватило три дня - для того чтобы сделать псевдосекретную информацию, нарисовать линию фронта и накидать всяких интересных штучек-дрючек, которые будут привлекательны для журналистов. Поэтому, в данном случае, я не считаю, что это такое сверхубедительное доказательство", - отметил Жилин.

Также эксперт уверен, что в ливийских условиях обнаружение какого-либо устройства, пролежавшего длительное время, практически невозможно.