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Жесты Байдена на траурной церемонии назвали "вопиющим неуважением"

30 августа 2021, 19:50  •  65 • Политика
В США зрители возмутились жестами Байдена во время встречи тел погибших в теракте в Афганистане.
Поведение президента США Джозефа Байдена во время траурной церемонии встречи гробов солдат, погибших в ходе теракта в Кабуле, вызвало возмущение зрителей телеканала FoxNews.
Американцы обвинили Байдена в неуважении к погибшим, так как политик во время церемонии смотрел на часы. В церемонии в штате Дэлавер также принимали участие первая леди, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и другие чиновники. Из Афганистана доставили 13 гробов с телами погибших американцев.
Зрители в комментариях по видео написали, что Байден отвлекался, ни разу не отдал честь павшим героям, и смотрел по сторонам, передает РИА Новости.
"Все это шоу организовано для одного человека, а ему просто наплевать на людей", — отметил зритель.
Да, он определенно выглядел так, будто ему нечем заняться. Вопиющее неуважение
- написал американец.
"Он даже не может уделить достаточно внимания людям, которые погибли, сражаясь за американцев и наши семьи. Отвратительно! У него же нет сердца", - написал еще один пользователь.
Американцы на прошедших выборах проголосовали не за того президента
- сообщил пользователь под ником "Дональд Трамп".
Напомим, в результате атаки исламиста-смертника в Кабуле 26 августа взорвались 13 солдат США и почти 200 афганцев.
Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS
— Benny (@bennyjohnson) August 29, 2021

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