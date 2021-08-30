|
Жесты Байдена на траурной церемонии назвали "вопиющим неуважением"
30 августа 2021, 19:50 • 65 • Политика
В США зрители возмутились жестами Байдена во время встречи тел погибших в теракте в Афганистане.
Поведение президента США Джозефа Байдена во время траурной церемонии встречи гробов солдат, погибших в ходе теракта в Кабуле, вызвало возмущение зрителей телеканала FoxNews.
Американцы обвинили Байдена в неуважении к погибшим, так как политик во время церемонии смотрел на часы. В церемонии в штате Дэлавер также принимали участие первая леди, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и другие чиновники. Из Афганистана доставили 13 гробов с телами погибших американцев.
Зрители в комментариях по видео написали, что Байден отвлекался, ни разу не отдал честь павшим героям, и смотрел по сторонам, передает РИА Новости.
"Все это шоу организовано для одного человека, а ему просто наплевать на людей", — отметил зритель.
- написал американец.
"Он даже не может уделить достаточно внимания людям, которые погибли, сражаясь за американцев и наши семьи. Отвратительно! У него же нет сердца", - написал еще один пользователь.
- сообщил пользователь под ником "Дональд Трамп".
Напомим, в результате атаки исламиста-смертника в Кабуле 26 августа взорвались 13 солдат США и почти 200 афганцев.
Подпишитесь на нас
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 августа 2021, 00:10
|
25 августа 2021, 01:25
|
28 августа 2021, 23:50
|
26 августа 2021, 13:10
|
28 августа 2021, 22:00
|
29 августа 2021, 17:15
|
27 августа 2021, 06:35