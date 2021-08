Жесты Байдена на траурной церемонии назвали "вопиющим неуважением"

Поведение президента США Джозефа Байдена во время траурной церемонии встречи гробов солдат, погибших в ходе теракта в Кабуле, вызвало возмущение зрителей телеканала FoxNews.

Американцы обвинили Байдена в неуважении к погибшим, так как политик во время церемонии смотрел на часы. В церемонии в штате Дэлавер также принимали участие первая леди, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и другие чиновники. Из Афганистана доставили 13 гробов с телами погибших американцев.

Зрители в комментариях по видео написали, что Байден отвлекался, ни разу не отдал честь павшим героям, и смотрел по сторонам, передает РИА Новости.

"Все это шоу организовано для одного человека, а ему просто наплевать на людей", — отметил зритель.

- написал американец.

"Он даже не может уделить достаточно внимания людям, которые погибли, сражаясь за американцев и наши семьи. Отвратительно! У него же нет сердца", - написал еще один пользователь.

- сообщил пользователь под ником "Дональд Трамп".

Напомим, в результате атаки исламиста-смертника в Кабуле 26 августа взорвались 13 солдат США и почти 200 афганцев.

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS