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Жестокую традицию киргизов объяснил политолог: "Выходит толпа агрессивных молодчиков"

28 января 2022, 16:40  •  130 • Политика
С границы Таджикистана и Киргизии приходят тревожные новости: там произошла перестрелка, есть раненые и погибший. Как объяснил политолог Иван Скориков, подобные жестокие стычки — в традициях азиатских народов и особенно киргизов: "Там в случае чего сразу же выходит толпа агрессивных молодчиков на улицы и диктует власти свою позицию".
СМИ сообщили о перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии. Известно об одиннадцати раненых и одном погибшем. Инцидент начался с того, что граждане Киргизии закидали транспорт граждан Таджикистана камнями. Это произошло на автомобильной дороге в селе Сомониён. В ответ на это таджикские пограничники пустили в ход огнестрельное оружие.
Все эти конфликтные ситуации в Азии, включая недавние протесты в Казахстане, говорят о кризисе государственности в этом многострадальном регионе, уверен эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков. По словам эксперта, любой подобный конфликт в этих странах опасен тем, что его легко могут использовать внешние силы.
Тем более, что касается Киргизии, там вообще протестные акции и госперевороты стали национальной политической традицией. То есть в случае чего сразу же выходит толпа агрессивных молодчиков на улицы и диктует власти свою позицию,
- пояснил Скориков в беседе с Царьградом.
Что касается Таджикистана, то там более устойчивая политическая система, добавил наш собеседник, и во многом это обеспечивается присутствием русских военных.

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