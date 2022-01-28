Жестокую традицию киргизов объяснил политолог: "Выходит толпа агрессивных молодчиков"

С границы Таджикистана и Киргизии приходят тревожные новости: там произошла перестрелка, есть раненые и погибший. Как объяснил политолог Иван Скориков, подобные жестокие стычки — в традициях азиатских народов и особенно киргизов: "Там в случае чего сразу же выходит толпа агрессивных молодчиков на улицы и диктует власти свою позицию".

СМИ сообщили о перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии. Известно об одиннадцати раненых и одном погибшем. Инцидент начался с того, что граждане Киргизии закидали транспорт граждан Таджикистана камнями. Это произошло на автомобильной дороге в селе Сомониён. В ответ на это таджикские пограничники пустили в ход огнестрельное оружие.

Все эти конфликтные ситуации в Азии, включая недавние протесты в Казахстане, говорят о кризисе государственности в этом многострадальном регионе, уверен эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков. По словам эксперта, любой подобный конфликт в этих странах опасен тем, что его легко могут использовать внешние силы.

Тем более, что касается Киргизии, там вообще протестные акции и госперевороты стали национальной политической традицией. То есть в случае чего сразу же выходит толпа агрессивных молодчиков на улицы и диктует власти свою позицию,

- пояснил Скориков в беседе с Царьградом.

Что касается Таджикистана, то там более устойчивая политическая система, добавил наш собеседник, и во многом это обеспечивается присутствием русских военных.