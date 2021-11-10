«Жестоко обращались с людьми»: погранкомитет Белоруссии сообщил об избитых польскими силовиками беженцах

Сотрудники погранслужбы Белоруссии обнаружили в лагере беженцев на границе с Польшей четверых курдов со следами применения физического насилия. По словам пострадавших, их задержали польские силовики. Ранее сообщалось, что две крупные группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши, прорвав ограждение. Позднее часть из них задержали и вернули на пограничную территорию. В Минске назвали бесчеловечным отношение польских властей и замалчивание происходящего Евросоюзом. При этом в Варшаве, а также в Берлине в кризисе с мигрантами обвиняют Минск.

На территорию Польши из Белоруссии смогли проникнуть несколько десятков нелегальных мигрантов.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — сообщает польское радио «Белосток» со ссылкой на погранслужбу республики.

Как заявила пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, мигранты силой сломали ограждения, часть из них удалось вернуть на границу, ведётся поиск остальных.

При этом указывается, что возле пункта пропуска «Кузница» ситуация гораздо спокойнее, там находятся по меньшей мере несколько сотен беженцев.

Между тем в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе были обнаружены четверо курдов с различными травмами и следами применения физического насилия.

«Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Белоруссией. Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Как заявили пострадавшие, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженцев.

ЕС против Белоруссии

Нападки европейских государств на Белоруссию из-за ситуации с мигрантами связаны с желанием стран ЕС отвлечь внимание от своих собственных проблем, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко По его мнению, ситуация с мигрантами может стать почвой для провокаций.

«Бороться сегодня против мигрантов «Леопардами» (танками. — RT)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — сказал Лукашенко.

Ранее в МВД Польши сообщали, что на границе находятся около 12 тыс. польских военных и 4 тыс. пограничников.

Он также назвал абсолютно нелогичными требования о том, чтобы Минск предпринимал попытки сдержать потоки мигрантов.

«Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Белоруссии (СМИ, экономика, политика, уже до военного, безопасности, добрались). И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?» — задался вопросом белорусский лидер.

Наряду с этим Лукашенко заявил, что в Евросоюзе действует мафиозная структура по организации транзита мигрантов.

«Этот транзит обеспечивают люди: там в самолёт посадят, самолёт сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои — поляки, немцы, украинцы. И всё за деньги», — пояснил он.

Отношение властей Польши к мигрантам и молчание со стороны Евросоюза бесчеловечно, заявила, в свою очередь, председатель Совета республики Наталья Кочанова. Она также выразила недовольство тем, что Минск пытаются обвинить в сложившемся кризисе.

«Мы не приглашали этих людей к себе в страну, они убегают от войны, едут в Евросоюз, ищут работу, хотят жить в мире в европейских странах. При чём здесь наша республика, белорусские власти, наш народ? Мы возмущены таким поведением, это надо прекращать. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Мы должны поставить заслон лживым, необоснованным обвинениям, которые звучат сегодня в адрес Белоруссии», — цитирует её агентство БЕЛТА.

Также на russian.rt.com Звуки стрельбы и закрытие пункта пропуска: как развивается ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе

В то же время в Европе в обострении ситуации на границах с Польшей и Литвой в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории, обвиняют Минск.

«Все отдаём себе отчёт о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привёл специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу», — цитирует РИА Новости выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на внеочередном заседании сейма.

По его мнению, ситуация на польско-белорусской границе якобы является частью более крупной «скоординированной атаки», войны «нового типа».

«Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — добавил польский премьер.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в ЕС сделают «чёткие выводы» в отношении стран и авиакомпаний, участвующих «в бесчеловечной деятельности» Александра Лукашенко. Он указал, что президент Белоруссии продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, безжалостно используя людей, ищущих убежища, в качестве заложников.

«Он сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть», — сказал министр.

По его словам, Брюссель наложит санкции на всех, кто участвует в целенаправленном подвозе мигрантов на границу с ЕС.