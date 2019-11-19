Жестоко казнил имама, резал женщин и детей: В Европе приютили беженцем палача ИГИЛ

В международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште ещё в декабре задержали одного из лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) — 27-летнего Хасана. Вместе с ним в тот момент была спутница. Её тоже взяли. У парочки оказались поддельные документы.

Но подробности стали известны только недавно. Издание Independent пишет, что ещё до задержания боевика приютили в Европе и успели дать новый статус.

"Хасан получил статус беженца в Греции", - уточняет издание, добавляя несколько ужасающих подробностей из жизни террориста.

Оказалось, что европейцы приютили у себя самого настоящего палача. Хасан дезертировал из сирийской армии и вступил в ряды террористов пять лет назад. В 2015 году он вместе с другими завербованными им боевиками в Хомсе устроил кровавую резню: хладнокровно убивал женщин и детей. А после ещё и жестоко казнил имама на публику.

Издание подробно описывает весь процесс того, как сам Хасан с одним из приспешников обезглавили священнослужителя, заставляя местных жителей смотреть на это.