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Жестоко казнил имама, резал женщин и детей: В Европе приютили беженцем палача ИГИЛ

19 ноября 2019, 18:54  •  102 • В мире
Издание Independent сообщило о том, что в Будапеште поймали одного из лидеров ИГИЛ. Но выяснилось, что в Европе ему уже успели дать новый статус - приютили палача как беженца. Сам боевик известен тем, что хладнокровно расстреливал и резал в Сирии женщин и детей, а также устроил жестокую публичную казнь имама.
В международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште ещё в декабре задержали одного из лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) — 27-летнего Хасана. Вместе с ним в тот момент была спутница. Её тоже взяли. У парочки оказались поддельные документы.
Но подробности стали известны только недавно. Издание Independent пишет, что ещё до задержания боевика приютили в Европе и успели дать новый статус.
"Хасан получил статус беженца в Греции", - уточняет издание, добавляя несколько ужасающих подробностей из жизни террориста.
Оказалось, что европейцы приютили у себя самого настоящего палача. Хасан дезертировал из сирийской армии и вступил в ряды террористов пять лет назад. В 2015 году он вместе с другими завербованными им боевиками в Хомсе устроил кровавую резню: хладнокровно убивал женщин и детей. А после ещё и жестоко казнил имама на публику.
Издание подробно описывает весь процесс того, как сам Хасан с одним из приспешников обезглавили священнослужителя, заставляя местных жителей смотреть на это.

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