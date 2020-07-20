Жестокий пост о теракте на Дубровке удалили из страха после скандала с "клоачным профессором"

Журналист Анна Наринская удалила пост об интервью с писательницей Сьюзан Зонтаг, которая почти сразу после теракта на Дубровке, где погибли 130 человек и были ранены более 700 человек, заявила, что нападение на людей - это вовсе не бандитизм, а "национально-освободительная борьба чеченского народа".

Сами по себе высказывания писательницы звучат цинично и кощунственно. Однако профессор ВШЭ Гасан Гусейнов посчитал, что с ними следует согласиться, и даже предпринял попытку оправдать Зонтаг:

"Едва ли она бы сказала, что что-то оправдывает взятие заложников, убийства и т. д. Не оправдывает, а только объясняет. Факт остаётся фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа", - написал он в комментариях к записи.

Кстати, интервью с Зонтаг так и не вышло. И сегодня оно существует только в воспоминаниях Наринской. С другой стороны, позиция Гусейнова реальна и прямо сейчас. Она и вызвала шквал критики. Более того, появилось требование к правоохранительным органам о проведении проверки сказанного. Около часа назад Анна Наринская заявила, что удаляет пост из соображений безопасности:

"Дорогие друзья. Мне посоветовали из соображений безопасности убрать пост про Зонтаг (странно звучит, да?). Прошу прощения у тех, кто хотел продолжать дискуссию", - написала она.

Интересно, что подписчики Наринской не посчитали, что в посте было что-то небезопасное. Впрочем, многие из них или не читали написанное, или не были в курсе ветки обсуждений с Гусейновым.