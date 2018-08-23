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Жесткий разговор: Лавров потребовал от Помпео освободить Марию Бутину

23 августа 2018, 21:09  •  95 • Политика
Лавров в разговоре с Помпео призвал прекратить преследование Бутиной.
Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры по телефону с госсекретарем США Майком Помпео, во время которых потребовал, чтобы Госдеп прекратил преследование гражданки России Марии Бутиной. В США девушку обвинили в том, что она якобы шпионила в пользу России.
«Российский министр призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России М. В. Бутиной», - сообщает пресс-служба МИД.
Также в ходе разговора руководителей внешнеполитических ведомств была поднята тема российских заключенных в американских тюрьмах. В частности, речь идет о Константине Ярошенко и Викторе Буте. Первый является российским летчиком и был обвинен в подготовке к транспортировке крупных партий кокаина. Второй - российский предприниматель, обвиненный в торговле оружием и поддержке терроризма.

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