Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / В России

Жесткий карантин принесёт голод и безработицу? Может, это страшнее коронавируса?

29 марта 2020, 01:00  •  43 • В России

Многие бизнесмены уже готовятся хоронить собственные кафешки и магазинчики. Ну, или сокращать персонал. А это принесёт безработицу и отсутствие денег. Известный публицист Олег Кашин поразмышлял, что страшнее - коронавирус или карантин.

ВМЕСТО КУРИЦЫ - ГРЕЧКА. ВМЕСТО КУРОРТА - ДАЧА.

— Олег, мы понимаем всех, кто сейчас переживает за свое здоровье и закрывает квартиру на амбарный замок. Ну чтобы ни один гадский коронавирус не пробрался. Но есть и другой ужас. Он, наверно, пострашнее всех вирусов будет. Это экономические последствия карантина. Как вы думаете, чем они для нас обернутся?

— Оптимиста в вас выдает будущее время в вопросе. Здесь уже уместно прошедшее — чем обернулся карантин, что уже произошло. Понятно, что нормальный человек не живет на биржах, не следит за макроэкономическими показателями и беспокоится прежде всего о себе и о своей семье. Это нормально и правильно. И вот пусть каждый такой человек вспомнит, как он жил месяц назад. Потребительские привычки, запросы, планы. Не важно, о чем речь — об отпуске на Мальдивах, об ужине в забегаловке или о покупке какой-нибудь курицы на ужин. Что вы делали месяц назад и как это отличается от того, что вы делаете сегодня?

Отпуск сорвался. Вместо курицы купили несколько килограммов гречки. Выходные проводите дома. Перемены пока в мелочах, правда же? Но имейте в виду, что перемены в мелочах произошли у нескольких миллиардов человек во всех странах. То есть никто не едет на курорт (и хозяин отеля пытается распродать, допустим, мебель, чтобы расплатиться с долгами), в забегаловку никто не ходит, и она на время закрылась, производители гречки, как уже заявила ФАС, устроили картельный сговор. Это первые дни карантина, и уже такой всемирный стресс. А сколько еще дней впереди? Домыслить масштабы будущих перемен несложно — они огромны, ничего подобного ныне живущее поколение не видело.

— Некоторые предприниматели говорят так: «Мы отсидимся дома и выйдем из квартир на пепелище экономики». Можно сказать, что на наших глазах происходит всемирное убийство экономики?

— Можно сказать, что убийство, можно — что самоубийство. Или что это разрубается гордиев узел, то есть скопилось столько противоречий и проблем, что обычными способами их уже не преодолеешь. В этом смысле перед нами аттракцион небывалого гуманизма — до сих пор такие узлы рубились мировыми войнами. А сейчас всего лишь карантин.

«Отсидеться» — это, конечно, утопия, да и странно говорить о планах на, вероятно, не очень близкое будущее сейчас, когда все только начинается. Не время думать о послекризисной жизни, когда еще не придумана кризисная. Победит тот, кто придумает ее первым, а пока все почему-то живут докоронавирусными привычками. Пожалуй, это пугает больше всего.

Уже в первые дни карантина экономика испытывает сильнейший стрессФото: Юлия ПЫХАЛОВА

КИТАЙ НАМ НЕ ПРИМЕР. А БИЗНЕС УМРЕТ!

— Тоже интересный факт. Китай стал выходит из затворничества и карантина, когда пришли официальные цифры по экономическим падениям. И оно сравнимо, если бы в стране шла кровавая настоящая война. Можно сказать, если мы пойдем по этому пути, то голодом мы заморим больше людей, чем погибло бы от вируса?

— Карантин, безусловно — аварийная мера, которая вечной и даже просто долгой быть не может. Но брать пример с китайцев, у которых миллиардом человек больше, миллиардом меньше, все-таки не стоит — свой ресурс в этом смысле Россия израсходовала 75 лет назад, новых «сибирских дивизий» у нас нет. Наверное, ужаснее было бы, если бы происходящее касалось только России, но сегодня она — всего лишь одна из множества стран, оказавшихся в этом положении. И все-таки не самая слабая, не самая нищая, не самая маленькая страна. Ей, конечно, никто не помешает первой пойти за Китаем и спасать экономику ценой неизбежных коронавирусных потерь, но зачем рваться вперед в этой дьявольской игре? Даже понять, до какой степени все серьезно — это тоже долгий процесс. Сейчас, по крайней мере, не видно, чтобы понимание было всеобщим. А без него никто не придумает, что делать дальше.

— Нам уже пообещали в Правительстве России, что лекарства от коронавируса не создадут еще примерно 11 месяцев. Что будет с русским бизнесом, если на это время всех перекинуть на удаленку и карантин?

— Что будет с бизнесом — он умрет. Но когда плохо вообще всем, это совсем не то же самое, если плохо кому-то одному. В этом году в моду вошло слово «обнуление» — вот, наверное, надо на него ориентироваться и здесь. Все обнуляются, и дальше надо будет заново двигаться вперед, в том числе не повторяя прежних ошибок.

— Уже сейчас многие мои знакомые остались без работы. Например, один из товарищей был гидом по Святой земле. Израиль закрыт. Другая девушка владела салоном красоты. И клиентов нет — женщины дома красят ноготки. Еще один товарищ продавал светильники. Клиентов практически нет. Какие проблемы наших предпринимателей вскрыл этот ужас?

«Для работы в очагах эпидемий»: какой антивирусной техникой оснащены российские войска РХБЗ

— Может быть, зависимость от клиентов, потребителей? Правда, странно называть такую зависимость проблемой — да, потребительский бизнес существует для людей, и когда людям не до покупок и не до услуг, логично, что и бизнесу плохо. Понятно, что нет повода идеализировать наших предпринимателей, но я бы сказал, что нынешняя беда списывает и все их прежние ошибки и недоработки. Да, наверное, могли бы работать и лучше, но сейчас-то уж чего об этом. Все по одну линию фронта. Повторю — сейчас важно это понять, все остальное придет за пониманием.

БЕЗ РАБОТЫ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ КАЖДЫЙ

— Многие думают, что это касается только буржуев и торгашей. Но ведь они создают рабочие места. Многие могут остаться без работы?

Главного буржуя и главного торгаша в России зовут - государство. Интуитивно мы отделяем его от частного рынка, но на самом деле оно такой же бизнесмен, как и частники. Вы едете по трассе, вот заправка частная, а вот заправка государственная. Найдите десять отличий. И девушка, которая наливает вам кофе, пока вы заправляете бак — она кто, торгаш или госслужащий, бюджетник? Как вы для себя проводите эту грань? Без работы может остаться каждый. Даже, не побоюсь этого слова, полицейский.

Миллер рассказал Путину о новых газопроводах в Сибирь и Китай

Олег Кашин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Краснова

— Как нам из этого выбираться? Ведь если карантин продлят, люди начнут его нарушать, чтобы выжить.

— Я бы не стал этого бояться. То есть да, один нарушает, другой его ловит, как в фильме «Берегись автомобиля» — такая вечная война, вечное движение, которое никогда не замрет. Методом проб и ошибок выстроится баланс между мором и экономическим крахом. И если он будет всех устраивать, то и в основу послекарантинной жизни тоже ляжет он. Та же самая удаленка, которую до сих пор считали как бы не вполне работой старомодные менеджеры старшего поколения — наверное, для многих она уже станет форматом работы на всю жизнь. И это только самый наглядный пример, так-то их много.

КУРЬЕРЫ ДОЛГО ЕЗДИТЬ НЕ БУДУТ

— Вот мы говорим, что единственный способ спастись — уйти на изоляцию. Но где вероятность, что ты не подхватишь заразу от курьера, который привез тебе пиццу домой. Или в очереди в магазине, когда ты выбрался за продуктами. Ведь карантин — это тоже не спасение?

— Что-то мне подсказывает, что курьеры очень долго ездить не будут — в Лондоне по итогам первой недели карантина курьеров стало гораздо меньше, и число компаний, поставляющих свои товары домой, уменьшается на глазах. А это только первая неделя. А так — ну да, пока у людей есть потребность в еде, об абсолютной изоляции речи быть не может. Но это и так было понятно, чему вы удивляетесь?

— Как нас поменяет вся это заварушка с коронавирусом? Что изменится в мире? Это же Стругацкие какие-то получаются.

Стругацкие это не ругательство, давайте так. Хотя кому Стругацкие, а кому и Евангелие. Кто не переживал катастрофу, тот не всегда ценит простые человеческие радости, принимает их как должное. Давайте исходить из того, что по итогам переживаемой сейчас беды человечество станет добрее и ответственнее, станет лучше. Перемены в этом направлении давно назрели.

ВАЖНО!

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
28 марта 2020, 14:00
У границы толпы ходят хмуро: Украина не пускает домой тысячи своих рабочих из Польши
27 марта 2020, 21:30
Бомба была начинена болтами и шурупами: ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре
27 марта 2020, 20:30
«Бесшумность и повышенная пробиваемость»: как новый патрон увеличит боевые возможности пистолета «Удав»
28 марта 2020, 08:30
«Для работы в очагах эпидемий»: какой антивирусной техникой оснащены российские войска РХБЗ
28 марта 2020, 01:30
«Подтверждена левосторонняя пневмония»: в России скончался четвёртый пациент с коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2020, 08:35
Мир ожидает передел после коронавируса
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
22 марта 2020, 08:35
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью из Бергамо
25 марта 2020, 19:35
Польша повторила ошибку, после которой её не стало
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.