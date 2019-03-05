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Жесткая риторика Запада влияет на чиновников в Европе - депутат Госдумы о недопуске в Чехию сотрудника МИД

05 марта 2019, 17:09  •  64 • Политика
Как считает депутат Госдумы Антон Морозов, жесткая антироссийская риторика Запада негативно влияет на рядовых чиновников в Европе, что может быть напрямую связано с отказом впускать в Чехию сотрудника МИД России.
Власти Чехии запретили въезд в страну члену российской делегации, прибывшей для участия в работе двусторонней межправительственной комиссии. Проблемы также возникли у начальника отдела Чехии и Словакии третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Андрея Кузнецова.
Как отметил член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов, инцидент может быть связан с технической ошибкой. Он не верит в то, что Прага будет устраивать международный скандал, отказываясь пускать человека с дипломатическим паспортом, но допускает, что по ошибке фамилия дипломата могла попасть в черные списки.
"Чехия для нас дружелюбное государство, у нас активное сотрудничество на двусторонней основе, поэтому я думаю, что если и необходимо принять какие-то меры, то надо на уровне наших внешнеполитических ведомств урегулировать это недоразумение", - приводит слова парламентария РИА ФАН.
Однако Морозов добавил, что в последнее время наблюдается рост числа выпадов против российских делегаций в Европе, что связано с навязанной Западом жесткой антироссийской риторикой. Подобные действия вполне могут влиять на рядовых чиновников, которые выносят решение о том, пропускать или не пропускать граждан России.

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