Жесткая риторика Запада влияет на чиновников в Европе - депутат Госдумы о недопуске в Чехию сотрудника МИД

Власти Чехии запретили въезд в страну члену российской делегации, прибывшей для участия в работе двусторонней межправительственной комиссии. Проблемы также возникли у начальника отдела Чехии и Словакии третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Андрея Кузнецова.

Как отметил член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов, инцидент может быть связан с технической ошибкой. Он не верит в то, что Прага будет устраивать международный скандал, отказываясь пускать человека с дипломатическим паспортом, но допускает, что по ошибке фамилия дипломата могла попасть в черные списки.

"Чехия для нас дружелюбное государство, у нас активное сотрудничество на двусторонней основе, поэтому я думаю, что если и необходимо принять какие-то меры, то надо на уровне наших внешнеполитических ведомств урегулировать это недоразумение", - приводит слова парламентария РИА ФАН.

Однако Морозов добавил, что в последнее время наблюдается рост числа выпадов против российских делегаций в Европе, что связано с навязанной Западом жесткой антироссийской риторикой. Подобные действия вполне могут влиять на рядовых чиновников, которые выносят решение о том, пропускать или не пропускать граждан России.