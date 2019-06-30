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Жесткая и откровенная: Песков рассказал детали встречи Мэй и Путина, проходившей тет-а-тет

30 июня 2019, 18:09  •  67 • Политика
Британская сторона до сих пор не представила никаких доказательств по делу Скипалей ни России, ни своим союзникам в Европе, отмечает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, беседа между Путиным и Мэй была жесткой и откровенной.
О том, что российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке жестко и откровенно поговорил с британским премьером Терезой Мэй, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что тема данного разговора касалась дела Скрипалей.
"Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". - Мэй вела разговор в достаточно жесткой форме, в то время как президент отвечал ей достаточно доходчиво".
Песков также указал, что британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей. Причем не только России, чьи запросы и предложении по расследованию этого дела британцы упорно игнорировали. Лондон обошел вниманием и своих союзников - в Европе и по ту сторону Атлантики.
"Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы, - пояснил он. - Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее".
Та часть беседы, что проходила с глазу на глаз, только в присутствии переводчика, была "действительно жесткая".
"Она была предельно откровенная", - рассказал Песков.

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