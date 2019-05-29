«Жест отчаяния»: как США используют программу подготовки турецких лётчиков для давления на Анкару из-за С-400

Военнослужащие ВВС Турции, обучающиеся пилотированию истребителей F-35 в США, могут быть исключены из программы тренировок. Об этом сообщают западные СМИ, отмечая, что инициатива связана с нежеланием Анкары отказываться от закупки российских ЗРК С-400. Это далеко не первая попытка давления на турецкие власти со стороны Вашингтона, подчёркивают эксперты. Ранее Соединённые Штаты прервали поставки F-35 в Турцию и заявили о возможном прекращении сотрудничества в рамках программы создания истребителя пятого поколения. Впрочем, турецкие власти неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от российских С-400, несмотря на угрозы США.

Власти США рассматривают возможность приостановки программы по обучению пилотов из Турции навыкам управления истребителями пятого поколения F-35. Решение тщательно взвешивается и связано с твёрдым намерением Анкары поставить на вооружение российские ЗРК С-400, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне.

На данный момент пилоты турецких ВВС проходят обучение на авиабазе Люк в штате Аризона. Если тренировки будут приостановлены, иностранным специалистам, возможно, придётся покинуть США.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что эти меры могут стать продолжением давления на Анкару за её намерение закупить ЗРК у России.

«США выставили условие Турции — расторгнуть сделку с РФ по приобретению С-400. Эрдоган не согласился выполнить это требование, следовательно, со стороны Америки следует ожидать разрыва договорённостей по программе F-35. Возможно, США потребуют, чтобы Турция вернула им те F-35, которые уже были поставлены», — рассказал эксперт.

Обычно обучение пилотов входит в контракт по продаже самолётов, напомнил Кошкин.

«Нужно учитывать то, что каждое соглашение уникально — все пункты прописываются по образцу конкретной боевой техники и вооружения. Не исключено, что Турция потребует компенсацию, но пока неясно, в каких инстанциях», — добавил эксперт.

По его словам, действия администрации президента США по отношению к Турции неоправданны.

«Вашингтон жёстко наказывает Анкару на глазах всего мира, однако эти поступки можно назвать жестом отчаяния», — считает эксперт.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что, как только Турция выразила желание купить у России комплексы С-400, США сразу же восприняли эту идею в штыки и принялись отговаривать Анкару от заключения сделки, постепенно перейдя к шантажу и угрозам.

«Сейчас США начали шантажировать Турцию тем, что прекратят поставки F-35, прекратят тренировать пилотов и исключат страну из программы производства», — отметил Леонков.

Зенитно-ракетные комплексы С-400

РИА Новости

© Александр Вильф

Воздушное давление

Вашингтон уже несколько месяцев пытается заставить Турцию отказаться от закупки и интеграции в свою систему ПРО российских комплексов С-400 «Триумф».

Так, в начале мая американские конгрессмены подготовили законопроект, запрещающий продажу истребителей пятого поколения F-35 Турции, если она закупит у России ЗРК С-400. В тексте документа указывалось, что использование С-400 вместе с американскими самолётами ставит под угрозу секретность американских технологий и операций ВВС США.

По контракту с США Анкара должна была получить с 2018 года около 100 истребителей F-35 — по десять машин каждый год в течение десяти лет. Однако Соединённые Штаты успели поставить Турции всего два истребителя до того, как передача остальных самолётов была заморожена американским сенатом.

22 мая глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что, несмотря на заявления американской стороны, его страна полностью оплатила поставки истребителей из США и продолжает выполнять обязательства по программе F-35.

Высказывания американских официальных лиц и предложение сената законодательно запретить продавать Турции F-35 отдаляют Турцию от США в плане военно-технического сотрудничества, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Вашингтон своими заявлениями угрожает Анкаре, однако неизвестно, какие действия предпримут в дальнейшем американцы для того, чтобы окончательно рассориться с Турцией, — нынешняя администрация США отличается непредсказуемостью. Однако американцы должны учитывать, что у Турции сейчас мощные вооружённые силы», — рассказал эксперт.

Самолёты без комплектующих

Кроме запрета на передачу Турции истребителей F-35, американская сторона ранее заявляла, что Анкара может быть полностью исключена и из программы производства этих самолётов. Сейчас на территории Турции изготавливается целый ряд комплектующих для истребителей. Например, турецкая компания Ayesas занимается производством панорамных дисплеев для кабины пилота и интерфейсов дистанционного управления ракетами.

Турецкие компании участвуют в программе производства истребителей с 2002 года и в общей сложности поставляют 6—7% агрегатов самолёта. Готовые F-35 собираются на заводе Lockheed Martin в Техасе.

В начале мая и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан, комментируя возможное исключение Турции из участия в программе, заявил, что он поручил руководству компаний Lockheed Martin и United Technologies разработать решения, которые позволят «бесперебойно поставлять F-35 другим клиентам».

Впрочем, замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд считает, что исключение Анкары может негативно повлиять на реализацию программы.

«Мы видим, что может произойти потенциальное замедление поставок в течение следующих двух лет, это может также потенциально повлиять на стоимость. Однако в настоящий момент мы считаем, что можем минимизировать эффект от обоих этих факторов», — считает Лорд.

Алексей Леонков напомнил, что Турция вложила в проект создания истребителей F-35 $175 млн, когда у США были сложности с финансированием и они привлекали средства партнёров из стран НАТО.

«Странам за финансирование проекта было гарантировано, что они получат в ограниченном количестве самолёты F-35 по льготным ценам. Если США и дальше будут настаивать на том, чтобы исключить Турцию из данной программы, то в таком случае возникнет вопрос возврата вложенных средств, а тогда и остальные участники этой программы могут выйти из неё», — пояснил эксперт.

Готовность к санкциям

Вместе с разрывом отношений в сфере военно-технического сотрудничества Вашингтон угрожает Анкаре и санкционными мерами. Так, в 2018 году помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Турция может попасть под действие закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»).

Истребители F-35

Reuters

© U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne

Этот закон, принятый американскими властями в 2017 году, позволяет вводить ограничительные меры против стран, которые сотрудничают с такими государствами, как Иран, Россия и КНДР, в том числе и в сфере закупок вооружений.

Ранее за покупку комплексов С-400 у России под действие CAATSA уже попадал Китай. Также угроза санкций из-за приобретения российских ЗРК нависла над Индией.

Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность применения санкций, заявил, что его страна ведёт необходимые приготовления.

«Мы действуем в соответствии с нормами двусторонних соглашений… Турция готовится к возможному введению в отношении неё санкций в рамках закона CAATSA», — приводит слова турецкого военачальника Reuters.

В Кремле считают непозволительными требования США к Турции, а саму сделку по продаже С-400 расценивают как состоявшуюся. Об этом 22 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что власти Турции, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно называли сделку решённым вопросом.

Российское замещение

Не исключено, что отказ США передавать Турции F-35 приведёт к тому, что в перспективе Анкара может переключиться на закупку истребителей пятого поколения у России, считает Алексей Леонков.

Предположения, что Анкара может заключить с Россией договор на поставку Су-57, уже звучали в турецкой прессе — в мае 2018 года издание Yeni Safak со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти республики всерьёз рассматривают такой вариант.

Истребитель Су-57

РИА Новости

© Илья Питалев

«Анкара несколько раз заявляла, что хочет приобрести Су-57. В то же время с российской стороны было озвучено, что после получения истребителем экспортного паспорта можно будет вести переговоры между странами и о его поставках», — напомнил Леонков.

По мнению эксперта, несмотря на угрозы со стороны США прекратить поставки самолётов и совместного производства истребителей F-35, Анкара не откажется от российских С-400.

«Российские комплексы, которые получит Турция, по своим техническим характеристикам лучше американских — по дальности обнаружения и по скорости перехвата целей, по номенклатуре. Кроме того, Россия по сравнению с США выглядит привлекательнее: она заключила сделку, выполнила её и закончила», — отметил эксперт.

Такой же точки зрения придерживается и Владимир Батюк.

«Несмотря на недружественные шаги со стороны США, Турция упорно держится за покупку российских комплексов С-400, потому что они дешевле и эффективнее американских аналогичных систем», — заключил он.