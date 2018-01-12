«Жест доброй воли»: в России пояснили предложение вернуть Украине военную технику из Крыма

Предложение президента России Владимира Путина вернуть украинскую технику Киеву — шаг навстречу нормализации отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва крайне заинтересована в выполнении минских договорённостей и урегулировании конфликта в Донбассе. На Украине к инициативе Путина отнеслись с подозрением, отметив, что будут «тщательно изучать» её. Между тем эксперты считают, что Киев ищет двойной смысл там, где его нет. Почему передача техники может быть выгодна обеим странам — в материале RT.

Заявление Владимира Путина о готовности передать Украине её военную технику, которая осталась в Крыму, — «жест доброй воли». Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российский президент таким образом продемонстрировал желание восстановить отношения с Киевом.

«Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договорённости. Президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, ещё один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы всё-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мёртвой точки», — заявил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что процесс передачи техники был начат ещё до активизации боевых действий в Донбассе. Однако с усугублением ситуации в регионе он был приостановлен.

«Но вы знаете, что Путин неоднократно подчёркивал и демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся», — подчеркнул Песков.

При этом он не стал уточнять, когда и каким образом возобновится возвращение украинских кораблей, самолётов, техники и вооружения.

«Для определения всех параметров нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождёмся этих контактов и дождёмся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе», — добавил пресс-секретарь.

О своей приверженности добрососедским отношениям с Украиной Владимир Путин заявил 11 января на встрече с главными редакторами российских СМИ. Он отметил, что в качестве подтверждения своей позиции готов возобновить передачу военной техники Украине.

«Правда, она находится в плачевном состоянии. Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была — за эти годы никем, конечно, не обслуживалась», — уточнил политик.

Президент также добавил, что никто не заинтересован в том, чтобы ситуация на востоке страны приобретала «характер замороженного конфликта». В связи с чем он подчеркнул необходимость полной реализации Минских соглашений.

Возмутились и задумались

На Украине инициативу Путина по технике восприняли с подозрением. Так, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что предложение должно быть тщательно изучено, чтобы Киев не стал «разменной картой в кремлёвской игре».

Помимо этого он утверждает, что почти все военные корабли, самолёты и вооружение были на 2014 год «практически» исправны.

Морской тральщик ВМС Украины «Черкассы»

РИА Новости

© Василий Батанов

«Из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК «Ольшанский». Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был хлам, — это не соответствует действительности», — подчеркнул Воронченко в эфире «112 Украина».

Вместе с тем, признал он, подводная лодка была отремонтирована только на 70%. По его словам, обновления, пусть даже и на 15-20%, требовала техника — бронетранспортёры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП).

Подтекста нет

Между тем эксперты считают, что Украине стоит перестать во всех действиях России искать подвох.

«Те виды вооружения, которые остались на территории Крыма как субъекта России, должны быть переданы той стране, которой они принадлежат. И для этого всё делается. Здесь никакого политического или идеологического следа, негативного оттенка, который ищет Украина, нет», — пояснил RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Вместе с тем, как отметил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, предложение Москвы в Киеве могут переиначить и найти в нём новый повод для обвинений.

«Безусловно, будет куча претензий — мол, из-за того, что не обслуживалось, это пришло в негодность. Я не исключаю, что всё это может быть развёрнуто против России — киевский военно-политический скулёж очень легко предвидится», — цитирует РИА Новости эксперта.

Хотя, по его мнению, даже полуразрушенная техника украинской оборонке вполне могла бы сгодиться хотя бы как запчасти.

«Для полуразрушенной украинской армии, которой не хватает запчастей, получить десяток танков, чтобы слепить из них один, — это не самый плохой выход», — подытожил Баранец.

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и вовсе сравнил передачу техники Украине с очисткой островов арктического архипелага России от накопившегося там металлического мусора.

«Выразив готовность вернуть на Украину остающуюся в Крыму украинскую военную технику, Путин в первую очередь решает вопрос улучшения экологической ситуации в Крыму. Украинское вооружение в основном находится в таком состоянии, что требует только утилизации. Наличие всего этого военного хлама в Крыму негативным образом влияет на экологическую ситуацию», — заявил он РИА Новости.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после итогов референдума, проведённого в марте 2014 года. На нём более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.