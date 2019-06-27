Жест доброй воли: Донбасс выдал Киеву пленных

Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Главы ДНР и ЛНР согласились освободить их в качестве жеста доброй воли.

«Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», — подчеркнул Медведчук.

По данным РИА «Новости», передача пленных пройдет 28 июня. Глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверен, что это станет первым шагом для будущего сотрудничества в сфере обмена пленными.

Вместе с тем он признал, что украинские власти не стремятся к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и не собираются добиваться полного освобождения всех удерживаемых лиц в результате конфликта в Донбассе.

«Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. [Президент Украины Владимир] Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», — сказал он. По его словам, власть не идет навстречу своим гражданам, удерживаемым на востоке.

Встреча Медведчука и лидеров самопровозглашенных республик проходит в Минске.

В середине месяца Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать обмен пленными в Донбассе.

Он написал в своем твиттере, что в обеспечении этой процедуры по принципу «всех установленных на всех установленных» необходимо участие главы государства. По словам Медведчука, весь процесс может занять пять-семь дней.

Тему пленных украинцев в Донбассе 20 мая поднимал в своей инаугурационной речи и сам президент Украины, который называет прекращение огня в регионе своей первоочередной задачей на этом посту. Первым шагом на пути к началу диалога о завершении конфликта, по его мнению, должно стать возвращение удерживаемых обеими сторонами заложников. «Не мы начали эту войну, но мы закончим», — подчеркнул украинский лидер.

В самопровозглашенных республиках после выступления Зеленского выразили готовность обменяться пленными, но сначала они ждут конкретных предложений от президента Украины.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего уверен, что ситуация в зоне боевых действий в первую очередь зависит от действий нового главы государства, а не от смены военного руководства. Глава МИД напомнил, что обмен пленными был обозначен в минских соглашениях еще в 2014 году и Луганск постоянно настаивает на выполнении этого пункта.

«Но то, что для Зеленского это новость, и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция», — сказал Дейнего.

О готовности обмениваться пленными заявили и в ДНР, но уточнили, что это должно происходить по формуле «всех на всех».

Омбудсмен Дарья Морозова тоже отметила, что этот пункт уже давно значится в соглашениях об урегулировании конфликта и Донецк постоянно призывает к его реализации.

«Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно», — подчеркнула Морозова.

Она напомнила, что последний обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками произошел еще в 2017 году: в Горловке с ДНР и на нейтральной территории между населенными пунктам Майорск и Горловка с ЛНР.

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Там в это время присутствовали уполномоченные по правам человека республик Дарья Морозова и Ольга Кобцева, представители Русской православной церкви, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста.

Донецк передал Киеву 57 пленных, а украинская сторона, в свою очередь, вернула 165 человек. При этом один человек отказался возвращаться на Украину. Луганск вернул 16 человек, а Украина ЛНР — 75 пленных.

Порядка 20 человек отказались возвращаться в ДНР и ЛНР. Еще 43 гражданина, уже отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, не приехали на место обмена.

До этого сообщалось, что украинское правительство должно было передать ДНР и ЛНР 306 человек, а Киеву планировали вернуть 74 граждан. Последний обмен пленными в Донбассе проходил более чем за год до этого.