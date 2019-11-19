Жертвы России в Сирии уже найдены. Что дальше?

Автор:

Цыганов Александр

Необходимые пояснения. Курды – древний воинственный народ. Север Сирии – одна из территорий его расселения. В результате гражданской войны в Сирии у курдов появились собственные отряды вооружённой защиты – YPG. Примерно в 2016-2017 годах США завербовали курдских лидеров и главных командиров YPG и провели зачистку всех несогласных. Заполучив в своё распоряжение такую действительно хорошую вооружённую силу, как курдские отряды самообороны, США совместили их со своей креатурой среди сирийских оппозиционеров и сколотили таким образом военно-политический блок – Сирийские демократические силы (СДС/SDF).

Такова препозиция.

Позиция

С помощью СДС Америка оккупировала север и восток Сирии за Евфратом и захватила нефтяные месторождения и заводы на этой территории.

Но СДС вынужденно унаследовали застарелую вражду между турками и курдами, которые в лице своей вооружённой партии – Рабочей партии Курдистана, она же РПК – борются за создание собственной автономии на территории Турции. Где также издревле проживает значительная часть курдов. Турки закономерно подозревают РПК в том, что она борется не столько за автономию, сколько за отделение Курдистана от Турции, на каковом основании ведут с нею тягучую войну. После ряда действительно террористических актов, устроенных курдами, Турция объявила РПК террористической группировкой, что автоматически позволяет турецким войскам вести с ней уже не тягучую, а настоящую войну.

Поскольку же сирийские курды считаются в Сирии (да и в Турции) теми же турецкими курдами, перебежавшими через границу от карательных акций турок, то эту войну Анкара, пользуясь временными трудностями законного сирийского правительства Башара Асада в Дамаске, перенесла на территорию Сирии. А местную YPG назначила филиалом РПК.

Фото: Kurdishstruggle / Globallookpress

Вот так группировка СДС оказалась в состоянии войны с Турцией. Эта война вызвала одно важное следствие: из-за покровительства Вашингтона СДС Турция рассорилась с США. Вашингтон же, не желая терять одного из ключевых союзников по НАТО, после ряда тяжёлых дискуссий с Анкарой принял решение отвести американские оккупационные войска в Сирии от границы с Турцией. Оставив, таким образом, курдов один на один с турецкой армией.

Но не успели обрадованные турки насладиться первыми успехами в выдавливании СДС подальше от своих границ, как в ситуацию вмешалась Москва. Защищая принцип территориальной целостности Сирии, она убедила Анкару остановиться, предложив ту же зону безопасности вдоль границы передать сирийским властям. А чтобы безопасность была реальной и для турок, было решено обсервировать приграничную территорию совместным русско-турецким патрулем. Одновременно это обеспечивало безопасность и гражданским курдам, которые фактически оказались за спинами российских солдат, удерживающих турок от сотворения неизбежных на фоне длительного вооружённого противостояния эксцессов.

Зато эксцессы начали устраивать курды…

В поисках жертвы

Об этих эксцессах Царьград уже сообщал. Самое печальное в них – что они явно были не случайными, а представляли собой очевидно спланированные и управляемые акции по разжиганию войны между курдским населением и… российской военной полицией. Курдов же защищающей.

Не только на турецких, что объяснимо, но и на российских военных сначала посыпались камни, а вчера дело дошло до использования против уже только российских миротворцев бутылок с зажигательной смесью. Находящиеся в курсе ситуации наблюдатели пояснили Царьграду, что в конкретных условиях жизни курдов эти акции могут быть только строго управляемыми, а никак не спонтанными, и направленными, очевидно, на создание атмосферы ненависти и вражды между курдами и защищающими их русскими. Причём делается всё явно в интересах США и явно по команде американских спецслужб. Которые, собственно, реально курдскими лидерами и командуют.

Оставалось только дождаться следующего пункта плана: когда один из подобных инцидентов приведёт к жертвам. Случайным или запланированным. Как та пресловутая «небесная сотня» на майдане в Киеве, которую расстреляли свои же – лидеры майдана. Ставшие потом лидерами победившего в результате майдана режима, мгновенно кинувшего Украину из сферы влияния Москвы под ноги Западу. Чтобы эти самые ноги целовать.

Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock.com

В нашей статье про вчерашний инцидент как раз высказывалась мысль, что сейчас, именно сейчас, реализуется тот пункт американского плана, где должна появиться невинная жертва «русских оккупантов» со стороны курдов. Желательно женщина или ребёнок. И именно в инциденте с попыткой поджога русского военного автомобиля участвовала женщина. Если бы патруль пальнул хотя бы в небо, курдам ничего не стоило бы организовать более чем подходящую для пропагандистской кампании «жертву».

Но патруль, как известно, не выстрелил.

План сорван?

Вовсе нет! Не тот масштаб затеянной информационной атаки. Да, убить женщину руками русских не получилось – за неучастием русских вообще в каких-либо ответных действиях. Но жертва уже нужна, план горит! И вот сегодня утром поступает такая новость – что необходимо подчеркнуть, с информационных ресурсов той же группировки СДС:

«Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги. Пострадавшую доставили в больницу Кобани. Она отметила, что водитель броневика наехал на неё и её подругу намеренно».

Тухленькая, конечно, жертва, что говорить. Сразу возникает вопрос: а девушки что делали на дороге, по которой двигалась военная колонна? Цветочки хотели бросить на машину? Или что-то поогнеопаснее?

Однако патруль не среагировал, проехал мимо. Но, как говорится, когда нет гербовой бумаги, пишем на туалетной. Да и опыт пресловутых «Белых касок» показывает: качество бумаги, сиречь, жертвы, никого в западных СМИ не интересует. Там по команде и живого мальчика жертвой химической атаки изобразят. Даже трижды. И девочку нарисуют, что из подвала Алеппо будет взрослые тексты про зверства сирийской армии по интернету распространять.

В западных СМИ вообще всё могут. Особенно после открытия бессмертного принципа «хайли лайкли».

Так что жертвы будут. Готовьтесь. Курды, готовьтесь.