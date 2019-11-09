Жертвы неверных теорий • 185 • Аналитика

Роберт Кирхгоф



Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет.



Йоганн Гете. Фауст



Фашизм – это когда маленький человек считает, что есть большой и он всегда прав. Фашизм – это когда есть дифференциация людей по цвету штанов. Фашизм – это когда дракон Шварца сидит в каждом.

Boris55 (Борис) Нет ничего практичнее хорошей теории.Роберт КирхгофСуха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет.Йоганн Гете. ФаустФашизм – это когда маленький человек считает, что есть большой и он всегда прав. Фашизм – это когда есть дифференциация людей по цвету штанов. Фашизм – это когда дракон Шварца сидит в каждом.Boris55 (Борис)



Проблемы социальных учений. Не так давно на «ВО» появились интересные материалы о проблеме питания в гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Грубо говоря, войну немцы начали, а что будут есть, если она случаем продлится, не решили, и как раз в самый ответственный момент им пищевых калорий-то и не хватило! Однако, обратившись к истории войны, мы видим, что немцам не хватило не только калорий. Им не хватило еще и металла, нефти, людских ресурсов (пришлось в элитные дивизии СС собирать иностранных подонков чуть ли не со всей Европы, и даже националистов из Индии). Получалось, что чем дальше шли германские танки по территории нашей страны, тем больше им требовалось запчастей, а их нужно было возить на грузовиках, которые успешно расстреливались штурмовиками Ил-2, а еще им требовалось горючее. Захватить нефтеносные районы не получилось, но даже если бы и получилось, то ведь саму нефть в баки заливать нельзя, ее нужно переработать. А то возникнет ситуация, что топливо есть здесь, но его совсем нет «там». Но и в отношении общественного мнения, а оно имеет очень большое значение, тоже было не все в порядке.





Германские гитлерюгенды и их вождь. Они еще не знают, какую цену им придется заплатить за его невежество и мракобесие



Пропаганда и реальность

В средневековой Испании была поговорка: «Топор короля рубит, костры попов сжигают, но уличные песенки убивают быстрее!» И ведь что-то подобное имело место и в Германии в годы Второй мировой войны. Так, гитлеровская пропаганда утверждала, что англичане и американцы – растленные плутократы, погрязшие в погоне за новыми стиральными машинами и холодильниками, безжалостно эксплуатирующие своих туземных слуг, и, случись война, победа над ними обеспечена. Однако летчики Люфтваффе были совсем иного мнения об английских пилотах, и они это мнение высказывали. Даже германские газеты писали, что советская система, породившая стахановца, производит огромное количество оружия, и рассказы вернувшихся фронтовиков (и многочисленные похоронки!) это только подтверждали. А ведь говорилось, что Россия – колосс на глиняных ногах!



Доктор Геббельс против врачей, бауэров и германских промышленников

Геббельс печатно заявлял, что русские девушки все развращенные комсомолом шлюхи. Но медицинские осмотры девушек работниц, угнанных в Германию, показали, что 98% из них девственницы, а многие носят на шее крестики и просят своих работодателей обеспечить им возможность отправлять религиозные обряды! Особенно это бросалось в глаза германским бауэрам. И многих это откровенно выводило из себя, а многих заставляло задуматься. Он же писал, что британские верхи оторваны от народа, и им не поддерживаются, но немцы не очень-то в это верили. Зато глядя в его листовки о жизни германских «верхов», возмущались тем, что «слуги народа живут лучше, чем сам народ». Доносы пачками ложились на стол Гиммлеру, так что тот вынужден был посоветовать доктору Геббельсу… «убавить прыти». Говорилось, что советские инженеры… «есть ничто и звать никак», но те же германские промышленники не раз отмечали, как именно наши специалисты, а то даже и простые рабочие, проявляли куда больше знаний, и умений, чем германские! А потом, понятно – «болтали об этом». А те, кто их слушал – об этом доносили. В результате мы имеем просто массу свидетельств интеллектуального превосходства наших граждан (многие из которых, кстати, читали в подлиннике Шиллера и Гёте!) над представителями «арийской расы».



В газетах одно, в сводках – другое!

И получалось, что пропаганда говорила одно, а жизнь и сводки с фронта указывали совсем на другое! Однако свернуть с избранного пути было уже нельзя. Собственно, войну немцы проиграли еще 1 сентября 1939 года, когда ее начали. С тем же СССР им ну никак нельзя было связываться, поскольку все германские заводы в то время давали лишь 200 танков, а заводы СССР – 2000! То есть у нашей страны была база, были огромные земельные пространства, которые нужно было пройти, а затем и охранять, что Германии (даже если забыть про мужество и героизм наших воинов), было просто не по силам. Германию могла спасти лишь трусость элит, которые при первых неудачах могли бы посчитать свое дело проигранным, как это, например, случилось во Франции. Однако в той же Англии ее элиты оказались более дальновидными и информированными, ну а в СССР главную роль играли тогда не элиты, а… менталитет нации. А против менталитета идти нельзя!



Противоречия во всем

Что же лежало в основе разгрома Германии в годы Второй мировой войны? Вроде бы причин много: и экономических, и политических, и даже ментальных, но если мы задумаемся, то причина окажется всего одна – неправильная теория национал-социализма и превосходства «нордической расы». Уже само деление человечества на господ и рабов вроде бы и льстит самолюбию первых, но в то же время постоянно оказывается несостоятельным на практике, чем дезориентирует его сторонников. «Мы лучшие», но не можем обойтись без иностранных рабочих, да еще и кормить их надо неплохо, а то они мрут как мухи, а среди них есть очень даже ценные… «унтерменши». «Мы лучшие», но наша хваленая техника не работает в мороз, обычных валенок нам не хватает, а шинели не греют. А «полководческий гений нашего фюрера» оказался не таким уж и гениальным, раз мы при всем нашем превосходстве не сумели победить «каких-то русских» до наступления зимы. И так во всем! А к чему приводит потеря веры в идеалы системы? К самому страшному, хотя и незаметному на первый взгляд: люди начинают… «использовать ее для себя», действовать прежде всего в своих личных, а не общественных интересах.



А еще расовая теория Гитлера требовало найти кого-то, кто отвечал бы за все прежние беды германского народа, и таковыми были выбраны евреи. И это тоже была одна из его ошибок, причем ошибка эта была посерьезнее, не высчитанного заранее количества продпайков. Самое интересное, что история уже знала примеры подобных ошибок и их последствия, но вот знал ли их Гитлер, а главное – примерял ли он их на себя и свою страну? Скорее всего нет, если допустил повторение, по крайней мере одной из них. Впрочем, очень показательной и не такой уже и древней.





Умный Жан Батист Кольбер против глупого Людовика XIV

А было так, что Жан Батист Кольбер, министр финансов при короле Людовике XIV основывал свою экономическую политику на постулате о том, что ресурсы в мире не безграничны и сильной будет лишь та страна, которая, во-первых, получит большую их часть, а, во-вторых, сделает это за счет экспорта своих товаров. Как-то очень по-современному звучит, не так ли, что говорит о его явном уме, и уме тех, кто сегодня придерживается этой же практики. Так вот Кольбер запретил опытным ремесленникам покидать страну, и приезжавшим во Францию мастерам предлагал привилегии. И все было хорошо, пока в 1683 году он не умер. Потому, что через два года недальновидный Людовик XIV, радея о единоверии своих подданных, отменил Нантский эдикт о равных правах католиков и протестантов. Единоверия он в итоге добился, но одновременно вынудил тысячи опытных ремесленников-гугенотов эмигрировать в Англию и Нидерланды, и это стало началом заката французского могущества в Европе, потому, что и Англия, и Нидерланды тут же обогнали ее по экспорту товаров, в стране начался кризис, а закончился он революцией 1789 года.



Вот и Гитлер добился того, что масса известнейших и талантливых ученых и инженеров еврейской национальности покинули страну, а сам он не получил атомную бомбу, и в итоге потерял и страну, и жизнь. Но… будучи заложником неправильной теории разве мог он поступить иначе? Да его же собственные ее адепты за это бы тут же прокляли и … сместили! Самостоятельная Германия возникнет одновременно с немецкой армией



Без перспективы на будущее – никуда!

Другим недостатком основополагающей «теории» Третьего рейха было отсутствие перспективы духовного развития нации. «Раз мы и так самые лучшие», то к чему нам какие-то там «перспективы» и «духовные искания». И ведь недаром в Рейхе не появилось ни выдающихся романов, ни кинофильмов, способных взять за душу, ни стихов, опять-таки зовущих непонятно куда. Все мыслимое, как тогда считалось, германским народом уже было достигнуто! Осталось только управлять другими отсталыми нациями и потреблять. То есть не было больше уже никакого стремления к духовному совершенствованию личности, а это чревато моральным загниванием и деградацией, что, кстати говоря, в Германии как раз и произошло. А «деграданты» не могут победить «не деградантов»! У них на это «духа» не хватит. Вот и получается, что гитлеровская пропаганда сама же готовила поражение своей стране, причем тем эффективнее, чем активнее она пропагандировала духовные «ценности» национал-социализма и его расовой теории.



Другой жертвой неверной теории оказалась наша страна. Впрочем, наша теория была много лучше немецкой, почему основанный на ней строй и продержался более 70 лет. Он обращался не к худшим чертам личности, — а доминирование одних людей над другими по праву рождения есть одно из самых худших изобретение человечества, а… к лучшим – равенству и братству всех людей, независимо от расовой принадлежности. Теория марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма объявляла лучшими не расу, а… классы, вернее всего один класс, как самый передовой и прогрессивный. Причем, прогрессивным Маркс его посчитал только потому, что у него нет собственности, и он производит материальные блага. А как же, например, блага духовные? Или такое благо, как здоровье? Его-то ведь тоже кто-то производит, не так ли?



«Не пристрастен владыка вещей, ибо они у него есть!»

То есть утопичность подобных взглядов отцов марксизма и их последователей очевидна. Еще в Древнем Египте люди знали очень простую истину, что «завидующий (тому), (что) другие имеют, – это глупец, ибо проходит (жизнь) на земле, не длинна она, оставляющий же (добрую) память о себе— это счастливец… Есть ли (человек), живущий вечно?.. Тот, кто обеспечен в своем доме, не пристрастен, ибо он богат и не нуждается. Бедняк же не говорит согласно истине. Несправедлив говорящий «я хочу!». Он пристрастен к тому, кого он любит, он склоняется к владельцу его подношений (т.е. бедняк переходит на сторону того, кто его вознаграждает). Все это говорится в «Поучении гераклеопольского царя своему сыну царю Мерикара». И… разве это не так или что-то в нашем обществе с тех пор изменилось? Невозможно перевоспитать человека так, чтобы он сознательно ограничивал свои потребности ради других людей, часто ему лично даже и не знакомых. На время – да, может. Для кого-то знакомого – тоже, да. Почему нет?! Но не для всех же!!! То есть бедный всегда будет стремиться стать богаче, и если человек высокой морали будет добиваться этого трудом, то ведь найдутся и те, кто пойдут иным путем, более легким. Не говоря уже о том, что где же набрать столько людей высокой морали? В какой деревне их искать? Но вот даже и нашли? Но теперь нужно будет дать им образование! А вот оно-то как раз очень многих и развращает.



«Ну как не порадеть родному человечку?!»

Кроме того, люди на планете Земля еще и чадолюбивы, то есть заботятся о своих детях и стремятся спрямить им дорогу к благополучию и счастью. Поэтому те, кто имел и имеет больше других, будут стремиться передать накопленное ими своим детям, избавить их от лишнего труда и хлопот, «свинцовых мерзостей жизни». Вот и получается общество, в котором вроде бы и все равны, но некоторые люди всегда «равнее других», и за ничтожно малые блага, которые есть у одних, но нет у других, эти первые будут бороться со вторыми, какая бы с высоких трибун мораль не провозглашалась. Сам Маркс не гнушался жить на деньги Энгельса, а тот в свою очередь получал их от эксплуатации рабочих на принадлежавшей ему фабрике. Наркоманы за штурвалом кораблей флота "исключительной" нации



Всем помогаешь, себя лишаешь!

Теория также велела всем пролетариям помогать. Но как говорили на Руси: «всем родить (радеть) без портков ходить». И люди в СССР так и говорили: «Всем помогам, помогам (именно «помогам»), а самим нехватат (именно «нехватат»)». Причем и в селе, а потом и в городе, куда из села в поисках лучшей жизни перекочевали наши крестьяне со всей своей мелкобуржуазной психологией! Из них выделилась прослойка интеллигенции, чиновников, партийного и советского руководства, а взгляды-то на жизнь остались все те же, впитанные с молоком матери.



Кстати, при наличии неверной теории пропаганда только приближает крах общества, построенного на ее основе. В случае с Германией это очевидно из вышеприведенных примеров. Но то же самое мы, к сожалению, имели и в случае с СССР, где существовали целых три информационных потока… шедших в разных направлениях. Один – «мировая революция и тяжелое положение рабочих на Западе». Но время шло, а революция все не наступала. Второй – достижения в области науки и техники, что они как-то странно воспринимались в свете информации первого потока. И откровенно странный поток – «фельетоны», дававший информацию очевидцев о ванных комнатах и душевых в квартирах рабочих, об их зарплатах, автомашинах… То есть сравнительную информацию, которая для укрепления единомыслия нации хуже всего. Лишь к 1953 году сообразили заменить эти три потока на один – империализм угроза миру, однако и здесь последовательности не было. В период «дейтанта» (разрядки), на страницы отечественных изданий опять просочились крупицы правды о жизни «там» и это также сыграло свою пагубную роль в распространении недоверия к отечественным СМИ.



«Завтрашняя радость — стимул жизни человека!»

Впрочем, если говорить о перспективе, то в нашем обществе она была и была очень даже красивой. Недаром именно в СССР были созданы выдающие произведения литературы и искусства, сняты кинофильмы, вошедшие в мировой фонд художественной культуры, чего не было, как мы знаем, в фашистской Германии. А все потому, что ориентировано наше искусство было на будущее, и речь в созданных у нас произведениях шла о духовном совершенствовании человека не за счет его пресловутого «арийства» или богатства нажитого предками, а собственных высоких душевных качеств. Показывалось, как эти хорошие качества борются с плохими и… побеждают. И это грело душу! Порождало надежду, что так оно будет и в жизни. Но затем в обществе был исчерпан кредит доверия к тем, кто это «светлое будущее» обещал и все вышло так, как оно вышло.



Хорошая теория должна учитывать, что люди… «плохие»!

То есть, если обществу и нужна какая-то «правильная» теория «в каком направлении ему идти», то она должна в первую очередь учитывать… врожденные слабости и пороки человеческой натуры, и уже через них, причем, понемногу, поднимать их обладателя все выше и выше. Несомненно, лишь то, что общество совершенствуется в процессе улучшения орудий труда. Но даже самое их совершенствование есть следствие такого негативного свойства человеческой натуры, как лень!



Недаром главный герой романа американского писателя Роберта П. Уоррена «Вся королевская рать» говорит: «Ты должен сделать добро из зла потому, что его больше не из чего сделать!» Вот только так, и никак по-другому. Не так давно на «ВО» появились интересные материалы о проблеме питания в гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Грубо говоря, войну немцы начали, а что будут есть, если она случаем продлится, не решили, и как раз в самый ответственный момент им пищевых калорий-то и не хватило! Однако, обратившись к истории войны, мы видим, что немцам не хватило не только калорий. Им не хватило еще и металла, нефти, людских ресурсов (пришлось в элитные дивизии СС собирать иностранных подонков чуть ли не со всей Европы, и даже националистов из Индии). Получалось, что чем дальше шли германские танки по территории нашей страны, тем больше им требовалось запчастей, а их нужно было возить на грузовиках, которые успешно расстреливались штурмовиками Ил-2, а еще им требовалось горючее. Захватить нефтеносные районы не получилось, но даже если бы и получилось, то ведь саму нефть в баки заливать нельзя, ее нужно переработать. А то возникнет ситуация, что топливо есть здесь, но его совсем нет «там». Но и в отношении общественного мнения, а оно имеет очень большое значение, тоже было не все в порядке.Германские гитлерюгенды и их вождь. Они еще не знают, какую цену им придется заплатить за его невежество и мракобесиеВ средневековой Испании была поговорка: «Топор короля рубит, костры попов сжигают, но уличные песенки убивают быстрее!» И ведь что-то подобное имело место и в Германии в годы Второй мировой войны. Так, гитлеровская пропаганда утверждала, что англичане и американцы – растленные плутократы, погрязшие в погоне за новыми стиральными машинами и холодильниками, безжалостно эксплуатирующие своих туземных слуг, и, случись война, победа над ними обеспечена. Однако летчики Люфтваффе были совсем иного мнения об английских пилотах, и они это мнение высказывали. Даже германские газеты писали, что советская система, породившая стахановца, производит огромное количество оружия, и рассказы вернувшихся фронтовиков (и многочисленные похоронки!) это только подтверждали. А ведь говорилось, что Россия – колосс на глиняных ногах!Геббельс печатно заявлял, что русские девушки все развращенные комсомолом шлюхи. Но медицинские осмотры девушек работниц, угнанных в Германию, показали, что 98% из них девственницы, а многие носят на шее крестики и просят своих работодателей обеспечить им возможность отправлять религиозные обряды! Особенно это бросалось в глаза германским бауэрам. И многих это откровенно выводило из себя, а многих заставляло задуматься. Он же писал, что британские верхи оторваны от народа, и им не поддерживаются, но немцы не очень-то в это верили. Зато глядя в его листовки о жизни германских «верхов», возмущались тем, что «слуги народа живут лучше, чем сам народ». Доносы пачками ложились на стол Гиммлеру, так что тот вынужден был посоветовать доктору Геббельсу… «убавить прыти». Говорилось, что советские инженеры… «есть ничто и звать никак», но те же германские промышленники не раз отмечали, как именно наши специалисты, а то даже и простые рабочие, проявляли куда больше знаний, и умений, чем германские! А потом, понятно – «болтали об этом». А те, кто их слушал – об этом доносили. В результате мы имеем просто массу свидетельств интеллектуального превосходства наших граждан (многие из которых, кстати, читали в подлиннике Шиллера и Гёте!) над представителями «арийской расы».И получалось, что пропаганда говорила одно, а жизнь и сводки с фронта указывали совсем на другое! Однако свернуть с избранного пути было уже нельзя. Собственно, войну немцы проиграли еще 1 сентября 1939 года, когда ее начали. С тем же СССР им ну никак нельзя было связываться, поскольку все германские заводы в то время давали лишь 200 танков, а заводы СССР – 2000! То есть у нашей страны была база, были огромные земельные пространства, которые нужно было пройти, а затем и охранять, что Германии (даже если забыть про мужество и героизм наших воинов), было просто не по силам. Германию могла спасти лишь трусость элит, которые при первых неудачах могли бы посчитать свое дело проигранным, как это, например, случилось во Франции. Однако в той же Англии ее элиты оказались более дальновидными и информированными, ну а в СССР главную роль играли тогда не элиты, а… менталитет нации. А против менталитета идти нельзя!Что же лежало в основе разгрома Германии в годы Второй мировой войны? Вроде бы причин много: и экономических, и политических, и даже ментальных, но если мы задумаемся, то причина окажется всего одна – неправильная теория национал-социализма и превосходства «нордической расы». Уже само деление человечества на господ и рабов вроде бы и льстит самолюбию первых, но в то же время постоянно оказывается несостоятельным на практике, чем дезориентирует его сторонников. «Мы лучшие», но не можем обойтись без иностранных рабочих, да еще и кормить их надо неплохо, а то они мрут как мухи, а среди них есть очень даже ценные… «унтерменши». «Мы лучшие», но наша хваленая техника не работает в мороз, обычных валенок нам не хватает, а шинели не греют. А «полководческий гений нашего фюрера» оказался не таким уж и гениальным, раз мы при всем нашем превосходстве не сумели победить «каких-то русских» до наступления зимы. И так во всем! А к чему приводит потеря веры в идеалы системы? К самому страшному, хотя и незаметному на первый взгляд: люди начинают… «использовать ее для себя», действовать прежде всего в своих личных, а не общественных интересах.А еще расовая теория Гитлера требовало найти кого-то, кто отвечал бы за все прежние беды германского народа, и таковыми были выбраны евреи. И это тоже была одна из его ошибок, причем ошибка эта была посерьезнее, не высчитанного заранее количества продпайков. Самое интересное, что история уже знала примеры подобных ошибок и их последствия, но вот знал ли их Гитлер, а главное – примерял ли он их на себя и свою страну? Скорее всего нет, если допустил повторение, по крайней мере одной из них. Впрочем, очень показательной и не такой уже и древней.А было так, что Жан Батист Кольбер, министр финансов при короле Людовике XIV основывал свою экономическую политику на постулате о том, что ресурсы в мире не безграничны и сильной будет лишь та страна, которая, во-первых, получит большую их часть, а, во-вторых, сделает это за счет экспорта своих товаров. Как-то очень по-современному звучит, не так ли, что говорит о его явном уме, и уме тех, кто сегодня придерживается этой же практики. Так вот Кольбер запретил опытным ремесленникам покидать страну, и приезжавшим во Францию мастерам предлагал привилегии. И все было хорошо, пока в 1683 году он не умер. Потому, что через два года недальновидный Людовик XIV, радея о единоверии своих подданных, отменил Нантский эдикт о равных правах католиков и протестантов. Единоверия он в итоге добился, но одновременно вынудил тысячи опытных ремесленников-гугенотов эмигрировать в Англию и Нидерланды, и это стало началом заката французского могущества в Европе, потому, что и Англия, и Нидерланды тут же обогнали ее по экспорту товаров, в стране начался кризис, а закончился он революцией 1789 года.Вот и Гитлер добился того, что масса известнейших и талантливых ученых и инженеров еврейской национальности покинули страну, а сам он не получил атомную бомбу, и в итоге потерял и страну, и жизнь. Но… будучи заложником неправильной теории разве мог он поступить иначе? Да его же собственные ее адепты за это бы тут же прокляли и … сместили!Другим недостатком основополагающей «теории» Третьего рейха было отсутствие перспективы духовного развития нации. «Раз мы и так самые лучшие», то к чему нам какие-то там «перспективы» и «духовные искания». И ведь недаром в Рейхе не появилось ни выдающихся романов, ни кинофильмов, способных взять за душу, ни стихов, опять-таки зовущих непонятно куда. Все мыслимое, как тогда считалось, германским народом уже было достигнуто! Осталось только управлять другими отсталыми нациями и потреблять. То есть не было больше уже никакого стремления к духовному совершенствованию личности, а это чревато моральным загниванием и деградацией, что, кстати говоря, в Германии как раз и произошло. А «деграданты» не могут победить «не деградантов»! У них на это «духа» не хватит. Вот и получается, что гитлеровская пропаганда сама же готовила поражение своей стране, причем тем эффективнее, чем активнее она пропагандировала духовные «ценности» национал-социализма и его расовой теории.Другой жертвой неверной теории оказалась наша страна. Впрочем, наша теория была много лучше немецкой, почему основанный на ней строй и продержался более 70 лет. Он обращался не к худшим чертам личности, — а доминирование одних людей над другими по праву рождения есть одно из самых худших изобретение человечества, а… к лучшим – равенству и братству всех людей, независимо от расовой принадлежности. Теория марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма объявляла лучшими не расу, а… классы, вернее всего один класс, как самый передовой и прогрессивный. Причем, прогрессивным Маркс его посчитал только потому, что у него нет собственности, и он производит материальные блага. А как же, например, блага духовные? Или такое благо, как здоровье? Его-то ведь тоже кто-то производит, не так ли?То есть утопичность подобных взглядов отцов марксизма и их последователей очевидна. Еще в Древнем Египте люди знали очень простую истину, что «завидующий (тому), (что) другие имеют, – это глупец, ибо проходит (жизнь) на земле, не длинна она, оставляющий же (добрую) память о себе— это счастливец… Есть ли (человек), живущий вечно?.. Тот, кто обеспечен в своем доме, не пристрастен, ибо он богат и не нуждается. Бедняк же не говорит согласно истине. Несправедлив говорящий «я хочу!». Он пристрастен к тому, кого он любит, он склоняется к владельцу его подношений (т.е. бедняк переходит на сторону того, кто его вознаграждает). Все это говорится в «Поучении гераклеопольского царя своему сыну царю Мерикара». И… разве это не так или что-то в нашем обществе с тех пор изменилось? Невозможно перевоспитать человека так, чтобы он сознательно ограничивал свои потребности ради других людей, часто ему лично даже и не знакомых. На время – да, может. Для кого-то знакомого – тоже, да. Почему нет?! Но не для всех же!!! То есть бедный всегда будет стремиться стать богаче, и если человек высокой морали будет добиваться этого трудом, то ведь найдутся и те, кто пойдут иным путем, более легким. Не говоря уже о том, что где же набрать столько людей высокой морали? В какой деревне их искать? Но вот даже и нашли? Но теперь нужно будет дать им образование! А вот оно-то как раз очень многих и развращает.Кроме того, люди на планете Земля еще и чадолюбивы, то есть заботятся о своих детях и стремятся спрямить им дорогу к благополучию и счастью. Поэтому те, кто имел и имеет больше других, будут стремиться передать накопленное ими своим детям, избавить их от лишнего труда и хлопот, «свинцовых мерзостей жизни». Вот и получается общество, в котором вроде бы и все равны, но некоторые люди всегда «равнее других», и за ничтожно малые блага, которые есть у одних, но нет у других, эти первые будут бороться со вторыми, какая бы с высоких трибун мораль не провозглашалась. Сам Маркс не гнушался жить на деньги Энгельса, а тот в свою очередь получал их от эксплуатации рабочих на принадлежавшей ему фабрике.Теория также велела всем пролетариям помогать. Но как говорили на Руси: «всем родить (радеть) без портков ходить». И люди в СССР так и говорили: «Всем помогам, помогам (именно «помогам»), а самим нехватат (именно «нехватат»)». Причем и в селе, а потом и в городе, куда из села в поисках лучшей жизни перекочевали наши крестьяне со всей своей мелкобуржуазной психологией! Из них выделилась прослойка интеллигенции, чиновников, партийного и советского руководства, а взгляды-то на жизнь остались все те же, впитанные с молоком матери.Кстати, при наличии неверной теории пропаганда только приближает крах общества, построенного на ее основе. В случае с Германией это очевидно из вышеприведенных примеров. Но то же самое мы, к сожалению, имели и в случае с СССР, где существовали целых три информационных потока… шедших в разных направлениях. Один – «мировая революция и тяжелое положение рабочих на Западе». Но время шло, а революция все не наступала. Второй – достижения в области науки и техники, что они как-то странно воспринимались в свете информации первого потока. И откровенно странный поток – «фельетоны», дававший информацию очевидцев о ванных комнатах и душевых в квартирах рабочих, об их зарплатах, автомашинах… То есть сравнительную информацию, которая для укрепления единомыслия нации хуже всего. Лишь к 1953 году сообразили заменить эти три потока на один – империализм угроза миру, однако и здесь последовательности не было. В период «дейтанта» (разрядки), на страницы отечественных изданий опять просочились крупицы правды о жизни «там» и это также сыграло свою пагубную роль в распространении недоверия к отечественным СМИ.Впрочем, если говорить о перспективе, то в нашем обществе она была и была очень даже красивой. Недаром именно в СССР были созданы выдающие произведения литературы и искусства, сняты кинофильмы, вошедшие в мировой фонд художественной культуры, чего не было, как мы знаем, в фашистской Германии. А все потому, что ориентировано наше искусство было на будущее, и речь в созданных у нас произведениях шла о духовном совершенствовании человека не за счет его пресловутого «арийства» или богатства нажитого предками, а собственных высоких душевных качеств. Показывалось, как эти хорошие качества борются с плохими и… побеждают. И это грело душу! Порождало надежду, что так оно будет и в жизни. Но затем в обществе был исчерпан кредит доверия к тем, кто это «светлое будущее» обещал и все вышло так, как оно вышло.То есть, если обществу и нужна какая-то «правильная» теория «в каком направлении ему идти», то она должна в первую очередь учитывать… врожденные слабости и пороки человеческой натуры, и уже через них, причем, понемногу, поднимать их обладателя все выше и выше. Несомненно, лишь то, что общество совершенствуется в процессе улучшения орудий труда. Но даже самое их совершенствование есть следствие такого негативного свойства человеческой натуры, как лень!Недаром главный герой романа американского писателя Роберта П. Уоррена «Вся королевская рать» говорит: «Ты должен сделать добро из зла потому, что его больше не из чего сделать!» Вот только так, и никак по-другому. Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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