Жертвы изоляции: Голый киевлянин обратился к Богу и призвал украинцев саботировать карантинные меры

Вынужденные карантинные меры могут привести к депрессии, излишнему беспокойству и панике, а у некоторых в условиях самоизоляции вовсе проявляются психические расстройства.Накануне покой жителей одной из киевских новостроек омрачил полностью голый мужчина, обвинивший сограждан в том, что они застряли в «электронном рабстве».Мужчина по имени Александр уверял, что «он готов» просил Бога «забрать его». В завершении киевлянин призвал украинцев саботировать карантинные меры.«Творец, возьми меня, я готов. Конституция — не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите», - кричал голый мужчина.При задержании нарушитель оказывал активное сопротивление полиции, поэтому забавная для многих ситуация может сулить Александру проблемами. Пользователи Сети, в свою очередь, спрогнозировали кратный рост «слетевших с катушек» граждан через несколько недель.