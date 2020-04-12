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Жертвы изоляции: Голый киевлянин обратился к Богу и призвал украинцев саботировать карантинные меры

12 апреля 2020, 11:35  •  163 • Украина

Вынужденные карантинные меры могут привести к депрессии, излишнему беспокойству и панике, а у некоторых в условиях самоизоляции вовсе проявляются психические расстройства.

Накануне покой жителей одной из киевских новостроек омрачил полностью голый мужчина, обвинивший сограждан в том, что они застряли в «электронном рабстве».

Мужчина по имени Александр уверял, что «он готов» просил Бога «забрать его». В завершении киевлянин призвал украинцев саботировать карантинные меры.

«Творец, возьми меня, я готов. Конституция — не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите», - кричал голый мужчина.

При задержании нарушитель оказывал активное сопротивление полиции, поэтому забавная для многих ситуация может сулить Александру проблемами. Пользователи Сети, в свою очередь, спрогнозировали кратный рост «слетевших с катушек» граждан через несколько недель.

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