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Жертвы и разрушения: США использовали прекращение огня Сирией в Идлибе для авиаудара
01 сентября 2019, 14:09 • 60 • В мире
Несмотря на то что армия Сирии по инициативе России и Турции в одностороннем порядке прекратила огонь в зоне деэскалации Идлиб, США нанесли там мощный авиационный удар, который привёл к многочисленным жертвам и разрушениям. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон.
О прекращении огня в районе были уведомлены все стороны конфликта, отмечается в сообщении. На этом фоне правительственные войска Сирии обеспечили выполнение взятых обязательств в течение суток. Полёты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии были полностью прекращены, говорится в сообщении.
По заявлению США, авиаудар американских ВВС якобы уничтожил "пункт управления группировки "Аль-Каида" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) в Сирии". Поводом для удара американской стороной называется угроза, исходившая от боевиков для безопасности граждан США.
Несмотря на то что после американского удара начались обстрелы со стороны вооружённых формирований, войска Сирии продолжают сохранять мораторий на боевые действия ради скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации Идлиб, отмечается в сообщении центра.
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