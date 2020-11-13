Жертвой "охоты на ведьм" снова стала Швеция. И это уже второй COVID-провал

Швеция снова в эпицентре коронавирусного скандала. Если в весеннюю волну COVID-19 шведов буквально уничтожали в средствах массовой информации за отказ вводить карантин, то теперь распространяют информацию о признании ошибок страной. Так, Financial Times пишут, что главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил о "несбывшихся надеждах". Мол, полагали, что ситуация с эпидемией во вторую волну в стране будет лучше. Однако на деле оказалось, что в сравнении с Норвегией и Финляндией по соседству заболеваемость выше.

В материале подчёркивается, что в Европе заболеваемость коронавирусом выше всех именно в Швеции. Так, в Стокгольме каждый тест положительный. С другой стороны, тесты во всём мире могут показывать носительство, но не во всех случаях речь идёт о заболевании, проходящем тяжело...

Вирусолог Лена Эйнхорн отметила, что в Швеции в 8 раз больше заболеваний на душу населения, чем в Финляндии. А в сравнении с Норвегией разница - 3,5 раза. Власти страны пока не делали заявлений о провале. К слову, медики до сих пор спорят: что лучше - глобальный карантин или нормальная жизнь с соблюдением мер предосторожности?

В завершение добавим, Швеция действительно стала единственной страной в ЕС, где карантин вводить не стали. И с самого начала власти страны подвергались травле со стороны соседей.