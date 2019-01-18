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Жертвами стали женщины и дети: Десятки мирных жителей погибли при налете коалиции на Дейр-эз-Зор
18 января 2019, 20:54 • 71 • В мире
Как минимум двадцать мирных жителей погибли вследствие атаки военно-воздушных сил международной коалиции во главе с США, нанесенной по объектам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом рассказало в пятницу агентство SANA.
По данным агентства, в числе погибших оказались женщины и дети. Как сообщается, ударам подвергся населенный пункт Багоз-Тахтани.
По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе атак военно-воздушных сил коалиции Запада, совершенных в конце минувшего года, в пограничных с Ираком районах Дейр-эз-Зора погибли 300 мирных жителей, в том числе более 130 детей.
Напомним, МИД Сирии много раз отправлял в Совет Безопасности ООН послания, в которых указывал, что военно-воздушные силы коалиции задействуют при нападениях запрещенные кассетные бомбы и боеприпасы с белым фосфором.
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