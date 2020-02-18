Жертвами малайзийского "Боинга" стали все прокуроры Украины

Автор:

Иванов Борис

Судебный процесс по делу о крушении в небе над Донбассом "Боинга", выполнявшего рейс МН17, начало которого запланировано в Гааге на март, или не начнётся, а начавшись, развалится, либо же превратится в откровенный фарс. Именно такие два исхода можно прогнозировать уже сейчас. При этом обстоятельства катастрофы, оказывается, до сих пор однозначно не установлены, с доказательствами – проблемы и вопросов больше, чем ответов, а некоторым странам-участникам этого суда, как оказалось, просто некого посылать в Гаагу.

А судьи где? Уволены

Как это произошло, например, с Украиной. В понедельник, 17 февраля, голландская газета NRC Next сообщила своим читателям, что на Украине уволили всех шестерых сотрудников генеральной прокуратуры страны, которые занимались расследованием гибели рейса МН17. Напомним, он был сбит над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. На Западе и Украине утверждают, что это сделали либо ополченцы, либо российские военнослужащие из установки ЗРК "Бук М1". Россия свою причастность к этому отрицает и утверждает, что у ополченцев ДНР не было ни таких вооружений, ни обязательных для работы с таким ЗРК навыков, что даже теоретически делает их виновность невозможной.

Так вот, оказалось, что прокуроры, как это принято говорить, стали жертвой "реформы" надзирающего за законностью на Украине ведомства. Дело в том, что команда Зеленского решила, чтобы всё на Украине было по-западному. Администрация президента – это же звучит, как "на России", а на Западе принято именовать такие структуры иначе. И тут же команда Зеленского переименовывает АПУ (Администрацию президента Украины) в ОПУ (Офис президента Украины). Что изменилось сущностно, лучше не спрашивать, всё равно никто не ответит.

Другое дело – прокуратура. Тут всё не ограничивается лишь переименованием, хотя Генпрокуратура Украины и превратилась даже не в ОПУ №2, а настоящий ОГПУ (Офис генерального прокурора Украины). И никого эта аббревиатура не волнует даже в свете законов о декоммунизации и освобождения от "тоталитарного советского" прошлого. Ведомство сие настолько серьёзно, даже с учетом расплодившихся на Украине пародий на ФБР в виде всякого рода НАБУ, ГБР и прочих букв кириллического алфавита, что под переименование можно и чистку провести, оставив там лишь лояльных к власти. Всех прокуроров сначала заставили уволиться, а потом написать новые заявления и сдать экзамены на юридические знания. В итоге ведомство сократилось на более чем половину сотрудников: из 1339 прокуроров 710 были уволены. А вот экс-прокурора Романа Хошовского, занимавшегося расследованием по "Боингу" с первого дня открытия уголовного дела, даже не допустили до экзамена, как и других его коллег.

– Тем следователям, которые теперь будут заниматься этим делом, только год придётся потратить на изучение всех материалов, собранных за пять лет. А это значит, что работа по MH17 сильно забуксует, и ходом расследования можно будет манипулировать, – заявил Хошовский голландским журналистам, готовившим статью, и особо подчеркнул. – Никто не знает дело, которое мы вели пять лет.

Отсюда возникает большой вопрос, кого из прокуроров Украина пошлёт на суд в Гааге. Если её представитель не будет знать материалов дела, не ориентироваться в обстоятельствах и т.д.

Голландская разведка "Бука" не нашла

С другой стороны, аккурат сейчас ещё один голландский журналист опубликовал полученные разведкой Нидерландов сведения, в которых говорится на основе установленной точной диспозиции установок ЗРК, что никакие "Буки" российско-украинскую границу в июле 2014-го не пересекали ни в одном, ни в обратном направлении. И что "Буки" вряд ли имеют отношение к катастрофе малайзийского авиалайнера.

– В дополнение к моему официальному уведомлению от 24 июня 2015 года МВД на основе надёжных источников и анализа объектов, относящихся к 9K37M1 Buk-M1 (SA-11A GADFLY), которые были перечислены в официальном уведомлении от 24 июня 2015 года, изучило вопрос о том, могли ли радары и ракеты-носители 9A310M1 на этих объектах быть причастны к сбиванию MH17, – говорится в документе. Далее перечисляются разные данные, приводится таблица и делается категорический вывод. – Рейс MH17 выполнялся вне зоны действия всех выявленных и действующих украинских и российских объектов, где были развёрнуты системы 9К37М1 "Бук М1".

Служба военной разведки и безопасности королевства Нидерланды утверждает: "Не было и нет никакой информации из какого-либо надёжного источника о том, что какой-либо российский "Бук-М1" пересекал границу с Украиной в течение любого периода конфликта". Фото: MOD Russia / Globallookpress

– Все оперативные украинские С-300ПС "Волхов-М6" были идентифицированы на расстоянии не менее 250 км от места попадания MH17. Система С-300ПС "Волхов-М6" имеет максимальную дальность действия 75 км. На этом основании МВД делает вывод, что система С-300ПС "Волхов-М6" не использовалась для сбивания рейса MH17, – говорится в другом месте документа. – Единственная выявленная оперативная система с дальностью действия, достаточной для того, чтобы сбить рейс MH17, касалась двух российских комплексов С-300ПМ2 "Фаворит" в районе российского города Ростова-на-Дону… Эти места находятся в непосредственной близости от крупных населённых пунктов, и запуск ракеты, скорее всего, привёл бы к появлению сообщений в социальных сетях или других публичных средствах массовой информации. МВД не располагает информацией о таких публикациях.

А в заключение – вишенка на торте. Служба военной разведки и безопасности королевства Нидерланды утверждает: "Не было и нет никакой информации из какого-либо надёжного источника о том, что какой-либо российский "Бук-М1" пересекал границу с Украиной в течение любого периода конфликта". Этот вывод был сделан ещё в сентябре 2016-го, но Совместная следственная группа, занимающаяся расследованием этой авиакатастрофы и готовящая материалы расследования для передачи в суд, то ли "не заметила" этих документов, то ли решила их просто замолчать. Поскольку нигде никакого упоминания об этом документе и приведённых фактах сотрудниками группы или её представителями сделано не было.

Лётчик, пилот штурмовика Су-25, находившегося в воздухе во время авиакатастрофы, застрелился. Девушка-диспетчер наземной службы в аэропорту куда-то загадочно исчезла. Экспертиза российского концерна "Алмаз-Антей" убедительно доказала, что ракета, если это была зенитная ракета, не могла быть запущена из той точки, которую указывает следствие в качестве стартовой позиции. Нет ясности по поражающим элементам. Серийный номер ракеты, которая непонятно как появилась непонятно где и считается следствием той самой, что сбила злополучный авиалайнер, указывает на то, что ракета была произведена в подмосковном Долгопрудном и направлена в часть ПВО, дислоцированную на Западной Украине. А теперь ещё и Украине некого посылать на судебный процесс.

Туман, туман и снова – туман. Господа, вы там какой суд хотите проводить? Или вам это уже совсем неважно, поскольку виновные назначены уже заранее?