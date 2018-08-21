Жертва "Новичка" снова попала в больницу

Британец Чарльз Роули, который якобы отравился ядом "Новичок" снова помещен в больницу из-за проблем со зрением.

Пострадавший, предположительно от отравления ядом «Новичок» британец Чарльз Роули, вновь помещен в больницу. По сообщению его родственников у него проблемы со зрением.

Об этом пишет издание The Guardian, его слова передаются братом пострадавшего. Мэтью Роули рассказал, что у его брата помутнение зрения и он не может видеть. Как это связано с возможным его отравлением «Новичком» пока не понятно. В самой больнице никак не комментируют состояние пациента.

Напомним, что 20 июля Роули был выписан из больницы. Он отравился вместе со своей подругой, которая погибла. Флакон, в котором находилась маслянистая жидкость, предположительно «Новичком» он нашел на одной из улиц Солсбери.