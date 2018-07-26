Жертва «охоты на ведьм»: в МИД России назвали арестованную в США Бутину политзаключённой

Американские власти оказывают «жесточайшее психологическое давление» на арестованную россиянку Марию Бутину. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин. Он отметил, что девушка стала «жертвой антироссийской кампании» и политзаключённой, а также выразил опасения, что в подобной ситуации может оказаться любой гражданин РФ. Внешнеполитическое ведомство уже заявило протест Госдепартаменту США, потребовав «прекратить произвол» и освободить Бутину.

В российском МИД назвали арестованную в США по обвинению в незаконной лоббистской деятельности россиянку Марию Бутину политической заключённой. В ходе брифинга заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин также указал на беспрецедентное психологическое давление, которое американские власти оказывают на 29-летнюю гражданку РФ.

Дипломат сообщил, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне присутствовали на судебных заседаниях по определению Бутиной меры пресечения и по другим процедурным вопросам, а также посетили россиянку в тюрьме.

«Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против неё действиями, включая жесточайшее психологическое давление», — подчеркнул Кожин.

«Чего стоит хотя бы восьмичасовой обыск при аресте, когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооружённые автоматами, в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены. Ничего предосудительного они не нашли, но, несмотря на полное отсутствие доказательств какой-либо вины, ей отказано в освобождении», — рассказал представитель МИД.

По его словам, «соштопанное в ФБР» обвинение против Марии Бутиной выстроено на вырванных из контекста выдержках из личной переписки россиянки в соцсетях. При этом Бутиной пытаются инкриминировать нарушение закона об иноагентах, хотя она не работала на какое-либо зарубежное государство, а училась в одном из вашингтонских университетов и посещала мероприятия Национальной стрелковой ассоциации США, поскольку увлекалась оружием.

Причём она делала это открыто, не скрывая ни своего российского гражданства, ни своих контактов, «потому что скрывать было нечего».

Представитель МИД добавил, что Мария Бутина стала жертвой антироссийской кампании, и выразил опасение, что в связи с активно идущей в Соединённых Штатах «охотой на ведьм» в группе риска может оказаться фактически любой россиянин, находящийся в США.

«Определённые политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про «российское вмешательство» в американские выборы, и на волне кампании очернения нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу — фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая «охота на ведьм»? Даже возникают опасения, что она может быть направлена против любого нашего соотечественника, оказавшегося сегодня в Америке», — заявил Кожин.

«Требуем от властей США незамедлительно прекратить произвол и освободить Марию Бутину. Её арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит, она политическая заключённая», — подытожил дипломат.

Мария Бутина © FreedomFest

Reuters

Напомним, гражданка России Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей предъявили обвинения в заговоре в целью ведения на территории США деятельности в пользу иностранного государства, а также в ведении такой деятельности без соответствующей регистрации в Минюсте в качестве иноагента. Россиянке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

В ходе последнего на данный момент заседания вашингтонского окружного суда, которое прошло 25 июля, было решено провести следующие слушания 10 сентября. При этом до 8 августа сторона обвинения должна представить проект распоряжения по засекречиванию улик по делу, а адвокаты намерены обжаловать этот проект до 15 августа. Кроме того, защита в течение двух недель может подать ходатайство об освобождении Бутиной из-под стражи и закрытии дела.

Вместе с тем в ходе заседания суда представитель обвинения заявил, что прокуратура уже готова предоставить 4—6 терабайт данных (порядка 1,5 млн файлов) по делу россиянки, и такой же объём информации будет передан защите в течение двух недель. Однако обвинение потребует от суда ограничить доступ к материалам дела, поскольку это якобы «будет способствовать защите расследования».

В свою очередь, адвокат россиянки Роберт Дрисколл выразил уверенность в том, что Бутина сумеет доказать в суде свою невиновность.

«Мы уверены, что в результате этого процесса госпожа Бутина будет оправдана, и все поймут, в чём заключается правда», — отметил адвокат.

На этом фоне в российском посольстве в США заявили, что в деле Бутиной позиция стороны обвинения, пытающейся ограничить доступ общественности к деталям процесса, напоминает подход британских властей и СМИ к расследованию так называемого дела Скрипалей.

«На фоне явно беспочвенных обвинений и отсутствия каких-либо фактов, реально свидетельствующих о её незаконной деятельности, мейнстрим уже начал против нашей соотечественницы клеветническую кампанию», — отметили в дипмиссии.

Там добавили, что Мария Бутина «спокойно и уверенно» вела себя на заседании суда, и подчеркнули, что продолжат оказывать россиянке не только консульское содействие, но и моральную поддержку.