Жертва «охоты на ведьм»: в МИД России назвали арестованную в США Бутину политзаключённой

Американские власти оказывают «жесточайшее психологическое давление» на арестованную россиянку Марию Бутину. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин. Он отметил, что девушка стала «жертвой антироссийской кампании» и политзаключённой, а также выразил опасения, что в подобной ситуации может оказаться любой гражданин РФ. Внешнеполитическое ведомство уже заявило протест Госдепартаменту США, потребовав «прекратить произвол» и освободить Бутину.

Мария Бутина © Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation Reuters