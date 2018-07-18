Жертва — Иран: как Трамп и Путин решат проблему Сирии

Стратегический район Голанских высот, который находятся на границе между Сирией и Израилем, стал одной из горячих точек конфликта сирийских военных, проиранских сил и боевиков различных террористических группировок.

Между тем, считает президент России Владимир Путин, эта зона на юго-западе Сирии должна превратиться в полноценную зону деэскалации. В ходе пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом российский лидер заявил, что «ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск». Приверженность этому документу также выразили и Трамп, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По мнению российского президента, это «позволит вернуть спокойствие на Голаны и надежно обеспечить безопасность Государства Израиль» и может вернуть ситуацию к статус-кво, существовавшему в этой приграничной зоне до начала конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин дал понять, что с этим согласен и президент Трамп.

Голанский сыр в мышеловке

Вопрос о принадлежности Голанских высот стал причиной затяжного конфликта между Сирией и Израилем. В 1967 году Израиль оккупировал эти территории после Шестидневной войны. В период стабильности в Сирии положение на Голанских высотах было относительно спокойным, обе стороны соблюдали перемирие под надзором ООН.

Соглашение 1974 года, о котором напомнил российский президент, было заключено после военного конфликта между Сирией и Израилем. СССР — в то время союзник Сирии — вместе с США выступал гарантом мирного процесса.

Соглашение подразумевало прекращение огня и разведение враждующих сторон. Исполнение этих условий контролировали силы ООН, которые находились в буферной зоне между двумя государствами. Однако после того, как из-за конфликта в Сирии буферная зона начала подвергаться обстрелу, миротворцы оттуда ушли.

Договоренности Путина и Трампа в Хельсинки приветствовал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху: «Я высоко ценю слова президента Путина о важности соблюдения положений соглашения о разделении между Израилем и Сирией от 1974 года. Я очень ценю глубокую приверженность израильской безопасности, выраженную Трампом на пресс-конференции, и могу сказать, что альянс между Израилем и США никогда не был сильнее».

Как отмечает глава ближневосточного бюро телеканала RTVI и политический обозреватель Евгений Сова, ситуация в Сирии была предметом недавнего обсуждения между Путиным и израильским премьером Биньямином Нетаньяху, когда тот был в Москве на футбольном матче. «Сегодня уже понятно, что премьер был в Москве не ради футбола и главной темой было сирийское урегулирование», — констатирует Сова.

Стабилизация ситуации в Сирии в непосредственной близости от границ Израиля важна для еврейского государства, поскольку представляет непосредственную угрозу безопасности страны. «Голанские высоты — это стратегическая точка, и, имея средства доставки, оттуда можно покрыть всю территорию Израиля — поэтому для Израиля это точка безопасности», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru», эксперт клуба «Валдай» и cтарший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

«Во время Хафеза Асада и Башара Асада до начала конфликта в Сирии это было тихое место, несмотря на отсутствие мирного договора между Сирией и Израилем», — подчеркивает эксперт.

Сегодня в этом некогда спокойном районе активно действуют радикальные исламистские группировки. Здесь также сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, в разрешении которой участвует и Израиль. Страна оказывает помощь сирийским беженцам, спасающимся от войны на израильской территории.

C исламистами в районе Голанских высот сражаются как сирийские военные, так и иранские отряды и их союзники из ливанской группировки «Хезболла». Отряды иранских ВС, которые воюют на стороне правительства Сирии, стремятся укрепиться в этой стране с целью оказания давления на Израиль. При этом Тель-Авив настаивает на выводе из Сирии всех иранских войск.

Сейчас эта задача представляется трудновыполнимой, однако, как отмечают эксперты, если удастся добиться мирной ситуации на Голанских высотах, эту зону можно сделать свободной от любого присутствия иранских сил.

В свою очередь, источники в израильских политических кругах дают понять, что в случае полного вывода войск Ирана с территории Сирии Израиль готов «закрыть глаза» на фигуру Асада и вести с ним дела ради стабильности в регионе. Администрация президента Трампа также не требует ухода Асада так, как раньше этого требовала администрация Обамы.

Добиться полного ухода Ирана из Сирии — сложная задача, особенно пока конфликт в этой стране не завершится окончательно. При этом Россия имеет лишь неформальные рычаги для переговоров с Ираном по этому вопросу. Де-юре ключевую роль здесь все равно будет играть сирийский лидер Башар Асад, так как иранские силы находятся в Сирии c его официального разрешения.

О том, что вывод иранских военных теоретически возможен, если об этом попросит сам Асад, недавно заявил советник Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, который 12 июля приезжал в Москву и побеседовал с Владимиром Путиным.

«Присутствие Ирана и России в Сирии останется неизменным, чтобы защитить эту страну от террористов и американской агрессии», — сказал советник верховного лидера Али Акбар Велаяти по итогам встречи. «Мы уйдем сразу же, если Багдад и Дамаск нас об этом попросят, а не из-за давления Израиля и США», — подчеркнул иранский политик.

Не с кем говорить

За последний год позиции Асада значительно укрепились благодаря российским военным, однако пока неизвестно, как сложатся отношения Ирана и Сирии после окончания конфликта. Впоследствии влияние Тегерана может угрожать не только Израилю, но и самому сирийскому режиму, предупреждает глава ближневосточного бюро RTVI Евгений Сова.

Пока неясно, как в Иране представляют будущее устройство Сирии и какое влияние — военное и политическое — Тегеран хочет сохранить на территории единственной страны-союзника в регионе. По мнению эксперта по Ближнему Востоку, эксперта РСМД Юрия Бармина, Ирану, возможно, не нужно иметь «массивного военного присутствия» в Сирии, так как «у иранцев есть инстинкт самосохранения».

При этом Бармин уверен, что в каком-то виде иранские силы могут остаться в Сирии: «Они там в любом случае будут, но, скорее всего, внутри сирийских подразделений. Главное — иметь некий стратегический контроль над сирийцами нежели самим иметь там армию».

Однако говорить о том, как сложится будущая конфигурация, сложно, отмечает Дмитрий Марьясис. Пока неясно, будет ли Сирия единой, кто будет стоять во главе этой страны.

«Можно критиковать Израиль, но в этой стране есть легитимная признанная власть. Когда в результате урегулирования в Сирии будет установлена стабильная власть, можно будет обсуждать соглашение 1974 года. В конкретном конфликте по Голанским высотам сегодня нет второй стороны — Сирии. Ее просто сегодня нет, и ей не до этого», — констатирует Марьярис.

Возвращение к соглашению 1974 года возможно, но это потребует длительных переговоров, считает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик. При этом эксперт сомневается, что Израиль будет в безопасности, даже если соглашение будет достигнуто, поскольку у его противников появились более совершенные военные технологии, чем были в те времена.