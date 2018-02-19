«Жертв могло быть намного больше»: СК рассматривает теракт как одну из версий нападения на храм в Кизляре

В Следственном комитете России не исключают, что нападение на прихожан православного храма в Кизляре, в результате которого погибли пять человек, могло быть терактом. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства. Кроме того, правоохранительные органы проверяют информацию о причастности стрелявшего к экстремистским организациям. Между тем очевидцы трагедии в беседе с RT рассказали, что жертв могло быть больше, если бы нападавший смог ворваться в церковь.

Следователи рассматривают теракт как одну из версий нападения на прихожан православного храма в дагестанском Кизляре, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В ходе расследования устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о причастности атаковавшего к экстремистским организациям. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Вы знаете, что продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе. Она идёт весьма целенаправленно и последовательно», — сказал он.

Песков отметил, что в Дагестане «продолжается деструктивная деятельность ряда подобных организаций, в том числе тех, которые имеют связи с международным терроризмом». «Наши силовые ведомства, как вы знаете, очень напряжённо работают по пресечению подобной активности», — добавил представитель Кремля.

В понедельник, 19 февраля, жители региона с самого утра несут цветы к месту трагедии в Кизляре. Почтить память погибших приехали врио главы Дагестана Владимир Васильев, глава Кизляра Александр Шувалов и муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев.

«Выражаем соболезнования родным, близким и всем дагестанцам, потому что эта трагедия касается жителей всего Дагестана. Надо сделать так, чтобы таких людей (как нападавший. — RT) в нашем обществе не было. То, что мы здесь сегодня в таком количестве собрались, говорит об одном: Дагестан един. Нам делить нечего», — сказал муфтий.

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Воспоминания очевидцев

Настоятель Святогеоргиевского собора, рядом с которым произошёл инцидент, Павел Каликин рассказал RT о том, как развивались события в тот день.

«Богослужение уже закончилось. Было около четырёх часов вечера. Несколько человек уже вышли из храма. Когда раздались выстрелы, люди посмотрели в окно, увидели, что лежат люди и вооружённый человек направляется к храму. Успели закрыть храм», — вспоминает он.

По словам священника, люди, находившиеся на территории храма, стали отвлекать преступника.

«Нищая, которая милостыню просила (её весь город знает), стала его сумкой отгонять. Ирина её звали. Он ей в грудь выстрелил. И один из казаков пытался отвлечь его, вызвать удар на себя. За это время мы успели закрыть храм», — сообщил Каликин.

Настоятель храма Георгия Победоносца в Кизляре рассказал о нападении на прихожан

На момент происшествия в соборе, по данным Каликина, находились около 50 человек, среди которых было много детей и беременных женщин.

«Вооружённый стал ходить вокруг храма, стрелять в сторожа. Сторож успел скрыться — он вышел за территорию. К этому моменту подоспели сотрудники правоохранительных органов. Когда его ликвидировали, тогда мы открыли храм, вышли, людей выпустили. И увидели уже убитых — наших постоянных прихожан, членов нашей православной семьи... Для нас это ощутимая потеря», — рассказал настоятель.

Как отмечают очевидцы, если бы не женщина по имени Ирина, которая пыталась задержать стрелка, жертв было бы намного больше.

«Надя упала, Вера упала, а она (Ирина. — RT) вскочила и побежала к нему. А в это время люди успели в храм проскочить. Батюшка закричал: «Закройте двери!» Мы закрыли. И то он (нападавший. — RT) бился в эту дверь. Не смог открыть. Побежал, боковую дверь начал дёргать, биться в неё», — так описала происходящее одна из свидетельниц нападения.

Нападение на прихожан церкви в Кизляре

В воскресенье, 18 февраля, вооружённый мужчина открыл стрельбу по прихожанам православного храма в Кизляре. Инцидент произошёл у церкви Георгия Победоносца на Советской улице около 16:25 мск.

Прихожане начали расходиться после воскресного богослужения, когда злоумышленник с охотничьим ружьём подошёл к храму и открыл стрельбу на поражение.

Жертвами нападения стали пять человек, ещё четверо получили ранения. Стрелок был ликвидирован на месте происшествия ответным огнём силовиков.

Четыре женщины погибли на месте, ещё одна позднее скончалась в больнице от полученных ранений. Также были госпитализированы две женщины в тяжёлом состоянии и два сотрудника правоохранительных органов (полиции и Росгвардии) в состоянии средней степени тяжести. Среди раненых — силовик, нейтрализовавший бандита.

Представитель городской администрации сообщил, что в результате стрельбы погибли заслуженный врач Дагестана Людмила Щербакова и труженица тыла, председатель районного совета ветеранов и инвалидов Вера Маргунова.

«Одна из погибших, Вера Маргунова, являлась уважаемым в человеком в городе, была председателем совета ветеранов и инвалидов Кизлярского района. Она помогала горожанам во время нападения боевиков Салмана Радуева 9 января 1996 года. Другая жертва, Людмила Щербакова, являлась заслуженным врачом Дагестана, работала в районной поликлинике», — цитирует его РИА Новости.

globallookpress.com

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Преступником, расстрелявшим людей у храма, оказался житель села Рассвет Тарумовского района 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов.

Как заявили в духовном управлении мусульман (ДУМ) Дагестана, преступник ничего общего с исламом не имеет.

«Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших», — подчеркнули и в муфтияте.

По данным источников в правоохранительных органах республики, бандит ранее не попадал в поле зрения полиции и не относился к радикальным течениям.

СК возбудил по факту нападения уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Дело о стрельбе взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.





