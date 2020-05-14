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Жертв COVID-19 будет около 150 тысяч? Учёные усугубили для США прогноз смертности
14 мая 2020, 12:55 • 69 • В мире
Учёные из IHME усугубили для США свой прежний прогноз смертности среди заражённых коронавирусом. Эксперты полагают, что жертв COVID-19 будет около 150 тысяч. Это на 10 тысяч больше предыдущего прогноза.
По последним данным, в США скончалось более 83 тысяч человек с подтверждённым коронавирусом. Однако, если верить прогнозу учёных из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME), число летальных исходов может увеличиться по сравнению с этими цифрами почти вдвое и составить около 150 тысяч (147 тысяч).
Тем самым исследователи усугубили свой ранее сделанный прогноз для США по смертности среди заражённых COVID-19 американцев. В прежней версии было на 10 тысяч случаев меньше.
Отмечается, что новые цифры связаны с ослаблением мер по борьбе с пандемией в ряде штатов. А один из экспертов Белого дома врач-инфекционист Энтони Фаучи так и вовсе высказался о том, что в США нет полного контроля над эпидемией. Эксперт также предположил, что реальное число заражённых в Америке выше, чем указывается в статистике.
"Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - цитирует "Интерфакс" слова Фаучи, которые тот произнёс, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен.
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