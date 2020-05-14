Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
Главная / В мире

Жертв COVID-19 будет около 150 тысяч? Учёные усугубили для США прогноз смертности

14 мая 2020, 12:55  •  69 • В мире
Учёные из IHME усугубили для США свой прежний прогноз смертности среди заражённых коронавирусом. Эксперты полагают, что жертв COVID-19 будет около 150 тысяч. Это на 10 тысяч больше предыдущего прогноза.
По последним данным, в США скончалось более 83 тысяч человек с подтверждённым коронавирусом. Однако, если верить прогнозу учёных из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME), число летальных исходов может увеличиться по сравнению с этими цифрами почти вдвое и составить около 150 тысяч (147 тысяч).
Тем самым исследователи усугубили свой ранее сделанный прогноз для США по смертности среди заражённых COVID-19 американцев. В прежней версии было на 10 тысяч случаев меньше.
Отмечается, что новые цифры связаны с ослаблением мер по борьбе с пандемией в ряде штатов. А один из экспертов Белого дома врач-инфекционист Энтони Фаучи так и вовсе высказался о том, что в США нет полного контроля над эпидемией. Эксперт также предположил, что реальное число заражённых в Америке выше, чем указывается в статистике.
"Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - цитирует "Интерфакс" слова Фаучи, которые тот произнёс, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
14 мая 2020, 02:55
О шведском опыте борьбы с коронавирусом
14 мая 2020, 10:55
Китай выходит на тропу войны? В Пекине заявили о подавлении амбиций США
14 мая 2020, 01:50
«Пренебрежение фактами»: Пекин осудил внесение в сенат США законопроекта о санкциях против Китая из-за коронавируса
13 мая 2020, 19:50
«Снабжение боевиков за счёт гумпомощи»: в России и Сирии заявили о причастности США к созданию фейков об «Эр-Рукбане»
13 мая 2020, 17:55
Если нельзя, но очень хочется: Трамп вступился за Маска перед властями Калифорнии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 22:55
Силуанову дали совет в прямом эфире: "Перестаньте звонить в Вашингтон и спрашивать, что делать!"
11 мая 2020, 06:55
Захарова "разнесла" Белый дом после дерзкого выпада Вашингтона
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
11 мая 2020, 11:55
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил" провокаторов фактами
11 мая 2020, 14:55
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
10 мая 2020, 16:55
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
10 мая 2020, 20:20
Унитаз вместо маршала Конева может дорого стоить чехам?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.