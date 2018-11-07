Жену азербайджанского банкира будут судить в Лондоне за то, что она слишком много тратит

Замира Гаджиева, которая является супругой экс-главы Международного банка Азербайджана, умудрилась за несколько лет потратить 16 млн фунтов стерлингов, теперь власти Великобритании просят объяснить происхождение денег

Слишком много тратить теперь стало опасно. В Великобритании арестована супруга азербайджанского банкира, которая умудрилась сделать покупать на 16 млн фунтов. Если она не сможет доказать законность происхождения этих средств, то ее экстрадируют, а ее вещи выставят на продажу.

Речь идет о Замире Гаджиевой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который сейчас сидит на родине на растрату.

Его жена проживает в Великобритании и тратит совершенно баснословные суммы, сообщает BBC. Так по данным телерадиокорпорации за несколько лет она потратила 16 млн фунтов стерлингов.

Такая расточительность привела к тому, что жена банкира стало первой, кого привлекли в Великобритании по новому закону, который требует от миллионеров объяснить источник происхождения своих денег. Если Гаджиева не сможет этого сделать, то она будет экстрадирована на родину.