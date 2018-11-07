|
Жену азербайджанского банкира будут судить в Лондоне за то, что она слишком много тратит
07 ноября 2018, 07:39 • 40 • В мире
Замира Гаджиева, которая является супругой экс-главы Международного банка Азербайджана, умудрилась за несколько лет потратить 16 млн фунтов стерлингов, теперь власти Великобритании просят объяснить происхождение денег
Слишком много тратить теперь стало опасно. В Великобритании арестована супруга азербайджанского банкира, которая умудрилась сделать покупать на 16 млн фунтов. Если она не сможет доказать законность происхождения этих средств, то ее экстрадируют, а ее вещи выставят на продажу.
Речь идет о Замире Гаджиевой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который сейчас сидит на родине на растрату.
Его жена проживает в Великобритании и тратит совершенно баснословные суммы, сообщает BBC. Так по данным телерадиокорпорации за несколько лет она потратила 16 млн фунтов стерлингов.
Такая расточительность привела к тому, что жена банкира стало первой, кого привлекли в Великобритании по новому закону, который требует от миллионеров объяснить источник происхождения своих денег. Если Гаджиева не сможет этого сделать, то она будет экстрадирована на родину.
Подпишитесь на нас
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
31 октября 2018, 19:39
|
01 ноября 2018, 18:09
|
05 ноября 2018, 19:54
|
05 ноября 2018, 01:54
|
06 ноября 2018, 00:56
|
05 ноября 2018, 13:24
|
01 ноября 2018, 11:54