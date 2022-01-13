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Женский спорт обрекают на исчезновение: Как в США трансгендеры вытесняют женщин из соревнований
13 января 2022, 00:45 • 29 • Политика
На соревнованиях по плаванию в США произошёл заплыв с участием двух трансгендеров. В итоге один победил другого, оставив обычных женщин позади. "Извращенцы обрекают женский спорт на исчезновение", - комментирует ситуацию Общество "Царьград".
В США сразу два трансгендера приняли участие в университетских соревнованиях по плаванию среди женщин, сообщает газета New York Post. Биологические мужчины, объявившие себя женщинами, без труда обошли обычных пловчих и составили конкуренцию только друг другу.
Речь идёт о Лие Томас и Исак Хениг. Оба спортсмена ранее соревновались среди мужчин, но не добившись особых успехов, объявили себя женщинами и начали соревноваться с ними.
Так, Томас уже побил несколько женских рекордов. Но на соревнованиях Йельского университета на дистанциях 100 и 400 ярдов он проиграл другому трансгендеру – Хениг. Обычным женщинам не оставили ни шанса.
- комментирует ситуацию Общество "Царьград" в своём Telegram-канале.
Напомним, что биологические различия между мужчинами и женщинами дают преимущества в различных видах спорта. По этой причине мужчины и женщины соревнуются в отдельных категориях.
Однако политическая повестка Запада диктует, что между мужчинами и женщинами нет никаких различий, поэтому человек может объявить себя кем угодно. В результате этим пользуются извращенцы, требуя доступа в женские туалеты, раздевалки и женские соревнования.
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