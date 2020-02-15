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Женская сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ по спортивной борьбе

15 февраля 2020, 09:39  •  103 • Украина
Женская сборная России по спортивной борьбе заняла первое место в общем командном зачёте чемпионата Европы в Риме.
 
РИА Новости
 

На европейском первенстве россиянки выиграли девять медалей, среди которых четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. При этом российская команда оказалась лучшей по количеству набранных очков.

Вторыми стали болгарки с четырьмя медалями (2, 1, 1), тройку лучших замкнули украинки с восемью наградами (1, 3, 4). 

Ранее сообщалось, что Тражукова завоевала серебро ЧЕ по борьбе в весе до 62 кг.

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