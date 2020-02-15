Женская сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ по спортивной борьбе

Женская сборная России по спортивной борьбе заняла первое место в общем командном зачёте чемпионата Европы в Риме.

На европейском первенстве россиянки выиграли девять медалей, среди которых четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. При этом российская команда оказалась лучшей по количеству набранных очков.

Вторыми стали болгарки с четырьмя медалями (2, 1, 1), тройку лучших замкнули украинки с восемью наградами (1, 3, 4).

Ранее сообщалось, что Тражукова завоевала серебро ЧЕ по борьбе в весе до 62 кг.