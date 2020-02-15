|
Женская сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ по спортивной борьбе
15 февраля 2020, 09:39 • 103 • Украина
Женская сборная России по спортивной борьбе заняла первое место в общем командном зачёте чемпионата Европы в Риме.
РИА Новости
На европейском первенстве россиянки выиграли девять медалей, среди которых четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. При этом российская команда оказалась лучшей по количеству набранных очков.
Вторыми стали болгарки с четырьмя медалями (2, 1, 1), тройку лучших замкнули украинки с восемью наградами (1, 3, 4).
Ранее сообщалось, что Тражукова завоевала серебро ЧЕ по борьбе в весе до 62 кг.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2020, 01:54
|
08 февраля 2020, 12:09
|
13 февраля 2020, 05:54
|
13 февраля 2020, 05:54
|
09 февраля 2020, 10:54
|
13 февраля 2020, 18:54
|
13 февраля 2020, 09:09