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Женская сборная России поборется за бронзу первого чемпионата Европы по футзалу
16 февраля 2019, 02:24 • 60 • Украина
Женская сборная России не сумела пробиться в финал первого в истории чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Португалии.
© rfs.ru
В полуфинале турнира российские спортсменки потерпели поражение от команды Испании со счётом 0:5.
В поединке за бронзовые награды чемпионата Европы сборная России сыграет либо с украинками, либо с командой Португалии.
Ранее сообщалось, что домашние матчи сборной Украины по футзалу были перенесены в связи с введением военного положения в ряде областей страны.
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