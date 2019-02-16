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Женская сборная России поборется за бронзу первого чемпионата Европы по футзалу

16 февраля 2019, 02:24  •  60 • Украина
Женская сборная России не сумела пробиться в финал первого в истории чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Португалии.
 
© rfs.ru
 

В полуфинале турнира российские спортсменки потерпели поражение от команды Испании со счётом 0:5.

В поединке за бронзовые награды чемпионата Европы сборная России сыграет либо с украинками, либо с командой Португалии.

Ранее сообщалось, что домашние матчи сборной Украины по футзалу были перенесены в связи с введением военного положения в ряде областей страны.

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