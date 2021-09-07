Женщины вышли на протест и получили палками по спине: Видео из Кабула

Женщины в Кабуле вышли на протест - толпу на улице начали разгонять мужчины с палками. В Сети появилось видео.

Женщины в Кабуле вышли на протест против пришедших к власти талибов*. Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что активисток начали избивать палками.

Об этом свидетельствует и видео, размещённое в Telegram-канале агентства. На кадрах в толпу женщин вклиниваются несколько мужчин и начинают их бить палками по спинам.