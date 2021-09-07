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Женщины вышли на протест и получили палками по спине: Видео из Кабула

07 сентября 2021, 15:45  •  71 • В мире
Женщины в Кабуле вышли на протест - толпу на улице начали разгонять мужчины с палками. В Сети появилось видео.
Женщины в Кабуле вышли на протест против пришедших к власти талибов*. Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что активисток начали избивать палками.
Об этом свидетельствует и видео, размещённое в Telegram-канале агентства. На кадрах в толпу женщин вклиниваются несколько мужчин и начинают их бить палками по спинам.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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