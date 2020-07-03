«Женщины России» призвали Путина на бой с «Радугой»

ГРАЖДАНЕ РОССИИ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

Виртуальная встреча Владимира Путина конституционной группой началась, как и полагается, за здравие, то есть с подведения итогов голосования, а закончилась, мягко говоря, странно, депутаты и общественники всех мастей пытались вызвать президента на бой с радугой.

- Граждане России сделали свой выбор, и в соответствии с этим я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками, - заявил Путин. - Поправки вступают в силу. Вступают – без всякого преувеличения – по воле народа.

Поправки вступают, без всякого преувеличения, по воле народа — Путин.

Президент поблагодарил еще раз всех за сделанный выбор и внесенные поправки, приведя в пример «железобетонную» поправку Владимира Машкова о запрете отчуждения территории.

- Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича и в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, установили железобетонный памятный знак, - сказал Путин.

ЧТО ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ПУТИН

- Результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам.

- Каждая норма, включённая в Конституцию, означает действие. Не созерцание, а именно действие.

- Главным гарантом стабильности в стране является русский народ.

- Доходы россиян снижаются, нужно подумать о мерах дополнительной поддержки.

- Россия нуждается в притоке мигрантов для своего экономического развития, необходимо избавляться от вредных препон, препятствующих этому процессу.

- Обычный способ получения знаний не может быть полностью подменен дистанционным обучением. У нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования.

- Все упаковать в конституцию невозможно, да и не нужно. Предложения, которые поступили от людей и которые не могут быть включены в конституцию, но представляют собой безусловную ценность для общества, должны быть реализованы - либо в законах, либо в подзаконных актах.

МОРОЖЕНОЕ ВЗВОЛНОВАЛО ДЕПУТАТА

В какой-то момент дискуссия о законотворчестве и общественном благе вдруг свернула в сторону. Сенатор Алексей Пушков рассказал о том, что на здании посольства США вывесили радужный флаг ЛГБТ.

- Они показали кое-что по поводу того, кто там работает, - пошутил в ответ Путин, но так легко ему было не отделаться.

Путину рассказали, как на американском посольстве в Москве вывесили флаг ЛГБТ.

Лидер Союза женщин России, депутат Госдумы Екатерина Лахова усмотрела гей-пропаганду среди детей в мороженом «Радуга».

- Это заставляет привыкать наших детей к тому цвету и тому флагу, что вывешивали на посольстве, - заявила о нешуточной угрозе Лахова.

Очевидно, 72-летний депутат давно не была в детском саду и не видела там рисунки радуги среди других украшений. Поэтому и полагает, что дети знакомятся с этими цветами только по флагу ЛГБТ.

- У нас позиция понятная, в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам, - пришлось отвечать Путину уже всерьез. - Никогда такого в России не было и не будет никогда.

Он напомнил, что закон ограничивает только прямую рекламу среди несовершеннолетних.

- Пускай человек вырастет и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего, - сказал Путин. - Те, кто нас атакует по этому направлению, ломятся просто в открытую дверь, пускай лучше за собой посмотрят.

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