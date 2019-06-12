Женщины на высоте: В Краснодаре летчицы-курсантки впервые прыгнули с парашютом

- Невероятно, просто слов нет! - задорно кричат девушки после приземления.

Этот экзамен в небе девушки запомнят надолго - для большинства курсантов прыжок с парашютом был первым. Будущие летчицы из Краснодарского авиационного училища сдают первые зачеты на допуск к предстоящим полетам.

Фото: vk.com/mil

- Один из них – десантирование с вертолета Ми-8, имитирующее аварийное покидание воздушного судна, - рассказывают в Минобороны России.

Фото: vk.com/mil

Прыжки, как правило, выполняются с высоты более 800 метров. К зачету по данной дисциплине красавицы готовились в течение месяца. Они оттачивали порядок действий при десантировании на специальном тренажере с подвесными системами.

Фото: vk.com/mil

- Каждый летчик ежегодно выполняет не менее двух прыжков с парашютом, - рассказывает начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков подполковник Илья Дулатов. - Это обязательная программа подготовки летного состава Воздушно-космических сил.

С зачетным упражнением справились все 16 девушек первого набора.

Фото: vk.com/mil

- Учебные группы выполнили по два учебно-тренировочных прыжка, получив хорошие и отличные оценки, и, как следствие, допуск к летной практике по парашютно-спасательной подготовке, - добавляет Илья Дулатов.

Фото: vk.com/mil

Стоит сказать, некоторые девушки в небе бывали и не раз. За хрупкими плечами Екатерины Пчелы уже 50 часов налета на реальных воздушных кораблях. После школы она поступила в Южноуральский госуниверситет на аэрокосмический факультет. Теперь она командир своей группы и младший сержант. В будущем мечтает быть летчицей-штурмовиком.

На курс младше обучается еще одна звездочка - курсант Анна Лазарева. Она занималась парашютным спортом во Владикавказском спортивном авиаклубе (у нее уже 53 прыжка с парашютом). Сейчас девушка, как и некоторые другие однокурсницы, мечтает стать летчиком-истребителем и даже полететь в космос.

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